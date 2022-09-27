Ученые рассказали, что бы произошло с людьми, если бы у них было 3 глаза

Как отмечают эксперты, на самом деле нам было бы не намного лучше, если бы у нас был дополнительный глаз.

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Несмотря на то, что эволюция дала Homo sapiens два глаза, на протяжении тысячелетий философы, мистики и священнослужители стремились к развитию третьего, пишет The Grunge.

Однако в этом случае речь идет не о третьем физическом глазе, а духовном. В природе редко встречается животное, имеющее более двух глаз, за ​​исключением насекомых, у которых их может быть сотни. У горстки рептилий есть так называемый теменной глаз, который представляет собой что-то вроде третьего глаза и является пережитком их собственной эволюции.

Но что, если бы эволюция подарила нам три глаза? Станет ли наша жизнь заметно лучше? И если бы у нас был третий глаз, где бы он размещался? Ученые решили рассмотреть эту идею и пришли к выводу, что на самом деле нам было бы не намного лучше, если бы у нас был дополнительный глаз.

Как объясняют эксперты, нашли глаза ничего не "видят", а собирают световые сигналы и передают их в мозг, который интерпретирует эти сигналы как зрение. Точно так же работают и другие органы чувств: они просто посылают информацию в мозг.

[ + – ] Как объясняют эксперты, нашли глаза ничего не "видят", а собирают световые сигналы и передают их в мозг

Мозг, со своей стороны, должен расставить приоритеты во всей этой информации и отсеять то, что ему не нужно. Вот почему вы, как правило, замечаете, как что-то суетится в траве, потому что движение травы означает, что поблизости либо хищник, либо добыча, и мозг, в первую очередь сохраняя вам жизнь, собирается убедиться, что вы осведомленны в происходящей ситуации.

С другой стороны, если вы работаете в месте с характерным запахом, через некоторое время вы просто перестанете его замечать, потому что мозг сосредоточен на новых вещах, а не на рутинных, ведь что-то новое всегда требует внимания.

Это важно понимать, потому что, если бы у нас был третий глаз, он давал бы мозгу на одну треть больше зрительных стимулов и, таким образом, требовал бы, чтобы мозг сортировал на одну треть больше зрительных стимулов.

Основываясь на том, что исследователи знают о том, как работают человеческие глаза и человеческий мозг, они пришли к выводу, что третий глаз не будет иметь большого значения.

[ + – ] Как отмечают ученые, третий глаз будет хорош только для обнаружения света и движения, но не более того

"Скорее всего, ваш третий глаз будет хорош только для обнаружения света и движения, но не более того", — подчеркнули специалисты.

И что бы это ни стоило, это фактически то же самое, что и рудиментарный теменной глаз у некоторых рептилий. Третий глаз теоретически мог бы предоставить нам дополнительный уровень защиты для обнаружения угроз, но вместо этого эволюция дала нам уши, которые превосходно справляются с той же задачей. Более того, если в какой-то ситуации органы чувств нам не помогут, у людей есть люди, которые выручат в опасной ситуации.

Но если бы у нас таки был третий глаз, то где бы он размещался? Пространство в голове ограничено, в основном оно занято мозгом, поэтому третья глазница, вероятно, заняла бы свободное от мозга место. Тем не менее, третий глаз на нашем лице вряд ли поможет нам увидеть то, чего не видят наши остальные глаза. Так, глаз на макушке был бы бесполезен, так как прямо над нашими головами нет ничего интересного (птицы на нас не охотятся), а если бы он был на затылке, он был бы закрыт волосами.