Учені розповіли, що сталося б з людьми, якби в них було 3 ока

Як зазначають експерти, насправді нам було б не набагато краще, якби ми мали додаткове око.

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Незважаючи на те, що еволюція дала Homo sapiens два ока, протягом тисячоліть філософи, містики та священнослужителі прагнули розвитку третього, пише The Grunge.

Однак у цьому випадку йдеться не про третє фізичне око, а духовне. У природі рідко зустрічається тварина, яка має більше двох очей, за винятком комах, у яких їх може бути сотні. У деяких рептилій є так зване тім'яне око, яке є чимось на зразок третього ока та є пережитком їх власної еволюції.

Але що якби еволюція подарувала нам три ока? Чи стане наше життя помітно кращим? І якби в нас було третє око, де б воно розміщувалося? Учені вирішили розглянути цю ідею і дійшли висновку, що насправді нам було б не набагато краще, якби ми мали додаткове око.

Як пояснюють експерти, наші очі нічого не "бачать", а збирають світлові сигнали та передають їх у мозок, який інтерпретує ці сигнали як зір. Так само працюють й інші органи чуття: вони просто надсилають інформацію в мозок.

[ + – ] Як пояснюють експерти, наші очі нічого не "бачать", а збирають світлові сигнали та передають їх у мозок

Мозок, зі свого боку, має розставити пріоритети у всій цій інформації та відсіяти те, що йому не потрібно. Ось чому ви, як правило, помічаєте, як щось метушиться в траві, тому що рух трави означає, що поблизу або хижак, або здобич, і мозок, насамперед зберігаючи вам життя, збирається переконатися, що ви обізнані в ситуації, що відбувається.

З іншого боку, якщо ви працюєте в місці з характерним запахом, через деякий час ви просто перестанете його помічати, тому що мозок зосереджений на нових речах, а не на рутинних, адже щось нове завжди потребує уваги.

Це важливо розуміти, тому що, якби у нас було третє око, він давав би мозку на одну третину більше зорових стимулів і, так, вимагав би, щоб мозок сортував на одну третину більше зорових стимулів.

Ґрунтуючись на тому, що дослідники знають про те, як працюють людські очі та людський мозок, вони дійшли висновку, що третє око не матиме великого значення.

[ + – ] Як зазначають вчені, третє око буде корисним лише для виявлення світла та руху, але не більше

"Швидше за все, ваше третє око буде корисним лише для виявлення світла та руху, але не більше", — підкреслили фахівці.

І чого б це не коштувало, це фактично те саме, що й рудиментарне тім'яне око в деяких рептилій. Третє око теоретично могло б надати нам додатковий рівень захисту для виявлення загроз, але натомість еволюція дала нам вуха, які чудово справляються з тим самим завданням. Ба більше, якщо в якійсь ситуації органи чуття нам не допоможуть, люди мають людей, які виручать у небезпечній ситуації.

Але якби у нас таки було третє око, то де б воно було? Простір у голові обмежений, переважно він зайнятий мозком, тому третя очниця, ймовірно, зайняла б вільне від мозку місце. Тим не менш, третє око на нашому обличчі навряд чи допоможе нам побачити те, чого не бачать наші очі. Так, око на маківці було безкорисним, оскільки прямо над нашими головами немає нічого цікавого (птахи на нас не полюють), а якби воно було на потилиці, воно було б закрите волоссям.