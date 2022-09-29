Сдерживает океанические тиски. Ученые выяснили, что помогает глубоководным рыбам жить под давлением

Всего одна молекула защищает глубоководных рыб от мощи давления океана.

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Десятилетиями ученые пытаются разгадать процесс адаптации глубоководных существ к суровым условиям жизни на глубине океана. И, похоже, им это удалось. Ученые обнаружили, что всего одна молекула способна помочь глубоководным существам справиться с давлением океанических тисков, пишет New Atlas.

Только представьте давление на дне Марианской впадины достигает почти 8 тонн на 2,5 квадратных сантиметра — при таких условиях давление расплющило бы человека, как букашку. И в то же время глубоководные существа, испытывая столь огромное давление, способны спокойно жить на дне океана. Что же им помогает?

Ученые из Университета Лидса решили ответить на этот вопрос. В ходе исследования они обнаружили, что у глубоководных существ встречается молекула, позволяющая им справляться с давлением воды. Эта молекула известна как ТМАО (триметиламин-N-оксид). Ученые выяснили, что чем глубже в океане обитает существо, тем больше этих молекул в его клетках.

Так, при нормальном атмосферном давлении внутри живой клетки формируется сеть, подобная тетраэдру. Внешнее давление заставляет клетку менять форму — в результате важные биохимические процессы попросту не могут в ней происходить. Когда таких клеток много и это происходит в масштабе всего тела — организм ждет неминуемая гибель.

В ходе исследования Доктор Харрисон Лоран и профессор Лорной Дуган воздействовали пучками нейтронов на воду, находящуюся под высоким или низким давлением. В первом случае обычную, во втором — с добавлением ТМАО. Ученые заметили, что в воде не содержащей ТМАО водородные связи в молекулах были искажены под давлением. В то же время, в образцах, содержащий ТМАО, водородные связи оставались прочными и стабильными.

В результате ученые пришли к выводу, что именно наличие в клетках глубоководных рыб ТМАО дает им способность противостоять мощнейшему давлению воды, которому они подвергаются каждую секунду. Исследователи надеются, что полученные ими данные в последствии помогут ученым лучше понять процесс адаптации к экстремальным условиям океана, который довелось пройти жителям глубокого океана.

Ранее Фокус писал о том, как живет самая глубоководная и некрасивая рыба в мире.