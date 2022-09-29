Стримує океанічні лещата. Вчені з'ясували, що допомагає глибоководним рибам жити під тиском

Усього одна молекула захищає глибоководних риб від потужності тиску океану.

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Десятиліттями вчені намагаються розгадати процес адаптації глибоководних істот до суворих умов життя на глибині океану. І, схоже, це їм вдалося. Вчені виявили, що лише одна молекула здатна допомогти глибоководним істотам впоратися з тиском океанічних лещат, пише New Atlas.

Лише уявіть: тиск на дні Маріанської западини сягає майже 8 тонн на 2,5 квадратних сантиметри — за таких умов тиск розплющив би людину, як комашку. І водночас глибоководні істоти, зазнаючи такого величезного тиску, здатні спокійно жити на дні океану. Що їм допомагає?

Учені з Університету Лідса вирішили відповісти на це запитання. У ході дослідження вони виявили, що в глибоководних істот зустрічається молекула, що дозволяє їм долати тиск води. Ця молекула відома як ТМАО (триметиламін-N-оксид). Учені з'ясували, що чим глибше в океані живе істота, тим більше цих молекул у її клітинах.

За нормального атмосферного тиску всередині живої клітини формується мережа, подібна до тетраедра. Зовнішній тиск змушує клітину змінювати форму — у результаті важливі біохімічні процеси не можуть у ній відбуватися. Коли таких клітин багато і це відбувається в масштабі всього тіла, організм чекає неминуча загибель.

У ході дослідження доктор Гаррісон Лоран і професор Лорной Дуган впливали пучками нейтронів на воду під високим або низьким тиском. У першому випадку звичайну, у другому — з додаванням ТМАО. Вчені помітили, що у воді, яка не містить ТМАО, водневі зв'язки в молекулах були спотворені під тиском. Водночас у зразках, що містили ТМАО, водневі зв'язки залишалися міцними та стабільними.

У результаті вчені дійшли висновку, що саме наявність у клітинах глибоководних риб ТМАО дає їм здатність протистояти найпотужнішому тиску води, якого вони зазнають кожну секунду. Дослідники сподіваються, що отримані ними дані згодом допоможуть ученим краще зрозуміти процес адаптації до екстремальних умов океану, який довелося пройти жителям глибокого океану.

Раніше Фокус писав про те, як живе найбільш глибоководна та некрасива риба у світі.