Пальці неслухняних підлітків. Розгадано таємницю утворення дивних структур у пустелі Австралії

Дивні структури утворилися близько 100 000 років тому і ми досі не надто розуміємо, як і чому це сталося.

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У пустелі Піннаклс, розташованій у Західній Австралії, є місце, що нагадує знімальний майданчик "Зоряних воєн": величезне поле, засіяне скельними піками, що підносяться, і стирчать із темно-жовтих пісків. Ці структури точно не є декораціями до фільму і їх навряд чи залишили інопланетяни, але те, як саме вони утворилися, все ще є предметом суперечок, пише IFLScience.

Згідно з легендою місцевих жителів, дивні стовпи — це руки неслухняних підлітків, яких просили не заходити на цю територію, але вони не послухалися і внаслідок цього їх засмоктало в пісок, а на поверхні залишилися тільки пальці. Утім, є й менш моторошні та більш наукові пояснення.

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За словами дослідників, існує три основні теорії: згідно з першою, карстові стовпи утворилися внаслідок поступового, але великого вивітрювання вапняку Тамала в Західній Австралії. Передбачається, що кислі води спочатку створили невеликі циліндричні структури, відомі як труби розчинення, а з часом вони стали значно більшими. Друга і третя теорії пов'язані з рослинами: одна припускає, що вони є результатом похованих деревних зліпків, заповнених багатим на кальцій вапняком, який потім оголився внаслідок вітрової ерозії; згідно з другою, рослини накопичували багатий на кальцій вапняк у своєму корінні, доки були живі, а він потім залишився після їхньої смерті.

У новому дослідженні під керівництвом доктора Матея Ліпара вчені запропонували ще один варіант і навіть озвучили можливу дату утворення стовпів. На думку команди Піннали утворилися близько 100 000 років тому під час особливо заболоченого періоду історії регіону. Вік колон допомогли визначити багаті на залізо конкреції, присутні на стовпах, що діють як геологічна часова мітка.

За словами доктора Ліпара, вони з колегами виявили, що цей період насправді був локально найвологішим за останні півмільйона років, на відміну від інших австралійських регіонів і далеко від нинішнього середземноморського клімату Західної Австралії. Передбачається, що велика кількість води призвела до розчинення вапняку, що створило ідеальне середовище для розвитку залізних конкрецій.

Співавтор дослідження, доктор Майло Бархем стверджує, що вони з колегами зробили важливе відкриття, однак також визнає, що багато запитань щодо Піннаклс все ще залишаються без відповіді. Особливо коли йдеться про те, що вплинуло на формування стовпа і відсутність розчинення, як вапняк навколо нього. Команда також зазначає, що сподівається продовжити дослідження, щоб пролити світло на інші таємниці Піннаклів.

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