Найнебезпечніший пляж на Землі: з чорним як смола піском і небезпечними сплячими хвилями (відео)

Пляж Рейнісф'яра вважається туристичною визначною пам'яткою, але він також відомий тим, що забирає життя людей.

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Ісландія є домом для приголомшливих льодовиків і вулканів, але, як і в усьому світі, тут є свої небезпеки. Вулканічна активність є однією з них, але є й інші. Наприклад, пляж Рейнісф'яра, відомий як чорний піщаний пляж, який забрав безліч життів, пише IFLScience.

Загадковий чорний пляж розташований на південному узбережжі Ісландії і є туристичною визначною пам'яткою. Він навіть фігурує в гучному серіалі "Гра престолів". Як і більшість інших пляжів у країні, це широка смуга чорного піску, колір якого зумовлений вулканічними виверженнями. Дослідники зазначають, що пісок насправді є крихітними фрагментами базальту, які можна помітити, як вони тягнуться вгору в скелі, що складаються з величезних масивів майже шестикутних колон.

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Ще одна причина, через яку пляж Рейнісф'яра так добре відомий: тут мешкають хвилі-кросери, також відомі як сплячі хвилі. Річ у тім, що ці хвилі справді можуть "несподівано підкрастися" — вони ховаються серед низки дрібніших хвиль, а потім врешті-решт раптово б'ють, швидко піднімаючись і сягаючи набагато більшої відстані по пляжу, ніж можна було б очікувати.

Якщо в цей момент людина опиниться занадто близько до берега — це стане справжньою проблемою. Океанічна хвиля зіб'є її з ніг, внаслідок чого складно встати й знову знайти рівновагу. За словами вчених, це багато в чому обумовлено тим, що хвиля створює всмоктування, яке тягне людину і вимиває пісок і гравій з-під її ніг. Щойно людина опиниться у воді, течія віднесе її від берега і, на жаль, нічого не можна буде зробити для її порятунку. Саме тому пляж отримав репутацію одного з найнебезпечніших у світі.

Статистика свідчить про те, що в період з 2014 по 2022 рік на пляжі сталося 12 серйозних інцидентів, а в п'яти з них загинули люди. Щоб не допустити загибелі людей, місцева влада встановила кілька попереджувальних знаків для відвідувачів, а також тут діє система зон. Чи варто заходити в певну зону, визначається серією вогнів, що нагадують світлофори, які вказують на рівень небезпеки:

зелений — можна йти;

жовтий — "не входити в цю зону";

червоний — не слід входити або виходити за межі світлового знака.

На жаль, часом люди ігнорують ці попередження. Наприклад, у 2023 році група туристів зняла відео, яке стало вірусним. На кадрах видно, що вони перебували занадто близько до берега, внаслідок чого течія ледь не забрала їх.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому нам не варто збирати черепашки на пляжах.