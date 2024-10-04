Самый опасный пляж на Земле: с черным как смоль песком и опасными спящими волнами (видео)

Пляж Рейнисфьяра считается туристической достопримечательностью, но он также известен тем, что уносит жизни людей.

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Исландия является домом для потрясающих ледников и вулканов, но, как и во всем мире, здесь есть свои опасности. Вулканическая активность является одной из них, но есть и другие. Например, пляж Рейнисфьяра, известный как черный песчаный пляж, унесший множество жизней, пишет IFLScience.

Загадочный черный пляж расположен на южном побережье Исландии и является туристической достопримечательностью. Он даже фигурирует в нашумевшем сериале "Игра престолов". Как и большинство других пляжей в стране, это широкая полоса черного песка, цвет которого обусловлен вулканическими извержениями. Исследователи отмечают, что песок на самом деле является крошечными фрагментами базальта, которые можно заметить тянущимся вверх в скалы, состоящие из огромных массивов почти шестиугольных колонн.

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Еще одна причина, по которой пляж Рейнисфьяра так хорошо известен: здесь обитают волны-кроссеры, также известные как спящие волны. Дело в том, что эти волны действительно могут "неожиданно подкрасться" — они прячутся среди череды более мелких волн, а затем в конце концов внезапно ударяют, быстро поднимаясь и достигая гораздо большего расстояния по пляжу, чем можно было бы ожидать.

Если в этот момент человек окажется слишком близко к берегу — это станет настоящей проблемой. Океаническая волна собьет его с ног, в результате чего сложно встать и снова обрести равновесие. По словам ученых, это во многом обусловлено тем, что волна создает всасывание, которое утаскивает человека и вымывает песок и гравий из-под его ног. Как только человек окажется в воде, течение унесет его от берега и, увы, ничего нельзя будет сделать для его спасения. Именно поэтому пляж получил репутацию одного из самых опасных в мире.

Статистика свидетельствует о том, что в период с 2014 по 2022 год на пляже произошло 12 серьезных инцидентов, а в пяти из них погибли люди. Чтобы не допустить гибели людей, местные власти установили несколько предупреждающих знаков для посетителей, а также здесь действует система зон. Стоит ли заходить в определенную зону, определяется серией огней, напоминающих светофоры, которые указывают на уровень опасности:

зеленый — можно идти;

желтый — "не входить в эту зону";

красный — не следует входить или выходить за пределы светового знака.

Увы, порой люди игнорируют эти предупреждения. Например, в 2023 году группа туристов засняла видео, которое стало вирусным. На кадрах видно, что они находились слишком близко к берегу, в результате чего течение едва не унесло их.

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