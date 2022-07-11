Одна з перших на Землі. Вчені знайшли під Австралією частину земної кори віком 4 млрд років

Залишок первинної кори має площу 100 тисяч кв. км і дані про нього відкривають нове розуміння еволюції планети.

Австралійські вчені за допомогою методу лазерного розщеплення поверхневих мінералів спромоглися простежити історію їх походження до дуже далеких глибин під поверхнею Австралії. В результаті вони з'ясували, що під Західною Австралією знаходиться величезний шматок первинної кори площею 100 тисяч кв. км, а це у 6 разів менше за територію України, та віком у 4 млрд років, повідомляє ScienceAlert.

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"Ми вважаємо, що ця область земної кори, яка залишилася в первозданному вигляді за мільярди років і їй на 500 млн років менше, ніж самій Землі, впливала весь цей час на геологічну еволюцію цього регіону. І нові дані можуть допомогти нам зрозуміти, як нежива планета на початку своєї історії стала заселеною через сотні мільйонів років після утворення", — говорить Максиміліан Дрелльнер з Університету Кертін, Австралія.

За словами вчених, ця ділянка земної кори могла мати сильний вплив на створення гірських порід, оскільки старі породи змішувалися з новими, і ця ділянка з'явилася вперше як одна з ранніх утворень первинної кори на планеті, яка пережила події гороутворення.

[ + – ] Склад Землі Фото: wikipedia

"Ми вважаємо, що на Землі існує багато ділянок кори, які так само утворилися і збереглися. Це говорить про те, що приблизно 4 млрд років тому, коли вщухло метеоритне бомбардування ранньої планети, кора застигла і почало з'являтися життя на Землі", — говорить Дрелльнер.

Завдяки методу лазерного розщеплення мінералів на поверхні, вчені змогли дослідити їхні найдрібніші частинки та дізнатися історію їхнього походження до дуже далеких глибин. Вчені з'ясували, що ці мінерали беруть свої початки з ділянки первинної кори площею 100 тисяч кв. км, що знаходиться під територією Західної Австралії. І саме цей кристалічний фундамент у цьому конкретному регіоні мав найважливіше значення для геологічної еволюції регіону.

[ + – ] Вчені з'ясували, що ці мінерали беруть свої початки з ділянки первинної кори площею 100 тисяч кв. км, що знаходиться під територією Західної Австралії Фото: wikipedia

Тепер вчені хочуть дізнатися, що ще приховано під поверхнею планети і як земна кора еволюціонувала до теперішнього стану.

"Ми вважаємо, що межа цієї ділянки протокори є межею покладів корисних копалин, і ці дані важливі для подальшої розробки цінних ресурсів", — говорить Дрелльнер.

За словами вчених, ця ділянка стародавньої протокори вже не повністю складається з первинних гірських порід, адже за мільярди років там відбулися значні зміни. Проте вивчення таких регіонів дозволяє краще зрозуміти еволюцію Землі.

Австралійські вчені вважають, нові дані можуть допомогти планетологам у вивченні еволюції інших планет. Вони зможуть більше дізнатися про процеси формування ранньої кори кам'янистих планет і як на цих планетах могло з'явитися потенційне життя.

"Дуже складно отримати точне уявлення про ранню Землю, адже минули мільярди років. Але це дуже важливе завдання, адже таким чином ми можемо зрозуміти еволюцію інших подібних планет", — говорить Дрелльнер.

Фокус вже писав про те, що за допомогою марсіанського космічного каменю вчені спростували теорію формування планет.