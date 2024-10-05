Пальцы непослушных подростков. Разгадана тайна образования странных структур в пустыне Австралии

Странные структуры образовались около 100 000 лет тому назад и мы до сих пор не слишком понимаем, как и почему это произошло.

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В пустыне Пиннаклс, расположенной в Западной Австралии, есть место, напоминающее съемочную площадку "Звездных войн": огромное поле, усеянное возвышающимися скальными пиками, торчащими из темно-желтых песков. Эти структуры точно не являются декорациями к фильму и их едва ли оставили инопланетяне, но то, как именно они образовались все еще является предметом споров, пишет IFLScience.

Согласно легенде местных жителей, странные столбы — это руки непослушных подростков, которых просили не заходить на эту территорию, но они ослушались и в результате их засосало в песок, а на поверхности остались только пальцы. Впрочем, есть и менее жуткие и более научные объяснения.

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По словам исследователей, существует три основные теории: согласно первой, карстовые столбы образовались в результате постепенного, но обширного выветривания известняка Тамала в Западной Австралии. Предполагается, что кислые воды сначала создали небольшие цилиндрические структуры, известные как трубы растворения, а со временем они стали значительно больше. Вторая и третья теории связаны с растениями: одна предполагает, что они являются результатом захороненных древесных слепков, заполненных богатым кальцием известняком, который затем обнажился в результате ветровой эрозии; согласно второй, растения накапливали богатый кальцием известняк в своих корнях пока были живы, а он затем остался после их смерти.

В новом исследовании под руководством доктора Матея Липара ученые предложили еще один вариант и даже озвучили возможную дату образования столбов. По мнению команды Пиннаклы образовались около 100 000 лет назад во время особенно заболоченного периода истории региона. Возраст колон помогли определить богатые железом конкреции, присутствующие на столбах, действующие как геологическая временная метка.

По словам доктора Липара, они с коллегами обнаружили, что этот период в действительности был локально самым влажным за последние полмиллиона лет, в отличие от других австралийских регионов и далеко от нынешнего средиземноморского климата Западной Австралии. Предполагается, что обилие воды привело к растворению известняка, что создало идеальную среду для развития железных конкреций.

Соавтор исследования, доктор Майло Бархэм утверждает, что они с коллегами сделали важное открытие, однако также признает, что многие вопросы о Пиннаклс все еще остаются без ответа. В особенности когда речь идет о том, что повлияло на формирование столба и отсутствие растворения, как известняк вокруг него. Команда также отмечает, что надеется продолжить исследование, чтобы пролить свет на другие тайны Пиннаклов.

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