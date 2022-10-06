Тайна Дороги гигантов: тысячи каменных колонн в Северной Ирландии сформировались за считанные дни

Ученые пришли к выводу, что уникальная памятка сформировалась под действием события, которое длилось всего несколько дней.

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Дорога гигантов — уникальная достопримечательность Северной Ирландии, которая по сути состоит из 40 тысяч шестиугольных колонн, плавно спускающихся в море. Миллионы туристов в год съезжаются сюда, чтобы воочию видеть это чудо природы, пишет Daily Mail.

Существует много теорий о том, как сформировалась Дорога гигантов. Согласно одной из них, эти поразительные камни были выстроены мифическим гигантом Финном МакКулом. Однако у ученых есть свой взгляд на формирование Дороги Гигантов.

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Одна из наиболее распространенных теорий появилась еще в 40-м году прошлого века. Ученые предполагают, что необычные каменные колонны формировались тысячелетиями под воздействием вулканической лавы. Считалось, что речная долина была заполнена лавой, накопленной на большей глубине, чем обычно. Когда толстый слой лавы застыл, он создал условия для формирования шестиугольных камней.

Однако в новом исследовании куратор отдела естественных наук Национального музея штата Нью-Йорк, Майк Симмс, предположил, что дорога гигантов на самом деле была сформирована совсем другим способом и для этого ей понадобилось всего несколько дней, а не тысячи лет.

[ + – ] Геологическая карта исследуемого района Фото: Elsevier

Впервые эта мысль посетила ученого еще в 2012 году, когда он возглавлял экспедицию в этой местности. На открытие его натолкнул один из участников команды — молодой геолог. В результате Симмс продолжил исследования и обнаружил нечто увлекательное.

В ходе исследований ученый обнаружил слои старой лавы по обеим сторонам Дороги гигантов, которые не были повреждены эрозией. Но если бы эта заполненная лавой впадина действительно была долиной, она прорезала бы старые слои лавы под ней. В результате ученый предположил, что на самом еле шестиугольные камни сформировались, когда лава заполнила впадину, а после просела — в результате образовалась Долина Гигантов. Как если бы мы достали из духового шкафа не пропеченный пирог — его середина просела бы.

По мнению ученого "каменное чудо" было сформировано около 50-60 миллионов лет назад и, по видимому, всего за несколько дней.

Отметим, что в 1986 году Дорога гигантов стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она состоит и 40 тысяч шестиугольных камней и занимает чуть более 6 километров побережья Северной Ирландии.

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