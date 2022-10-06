Таємниця Дороги гігантів: тисячі кам'яних колон у Північній Ірландії сформувалися за лічені дні

Вчені дійшли висновку, що унікальна пам'ятка сформувалася під впливом події, яка тривала лише кілька днів.

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Дорога гігантів — унікальна пам'ятка Північної Ірландії, яка, по суті, складається з 40 тисяч шестикутних колон, що плавно спускаються в море. Мільйони туристів на рік з'їжджаються сюди, щоб на власні очі бачити це диво природи, пише Daily Mail.

Існує багато теорій про те, як сформувалася Дорога гігантів. Згідно з однією з них, ці разючі камені були збудовані міфічним гігантом Фінном МакКулом. Проте вчені мають свій погляд на формування Дороги Гігантів.

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Одна з найпоширеніших теорій з'явилася ще 40-го року минулого століття. Вчені припускають, що незвичайні кам'яні колони формувалися тисячоліттями під впливом вулканічної лави. Вважалося, що річкова долина була заповнена лавою, накопиченою на більшій глибині, ніж зазвичай. Коли товстий шар лави застиг, він створив умови для формування шестикутного каміння.

Однак у новому дослідженні куратор відділу з природничих наук Національного музею штату Нью-Йорк, Майк Сіммс, припустив, що дорога гігантів насправді була сформована зовсім іншим способом і для цього їй знадобилося лише кілька днів, а не тисячі років.

[ + – ] Геологічна карта досліджуваного району Фото: геологическая карта

Вперше ця думка відвідала вченого ще 2012 року, коли він очолював експедицію у цій місцевості. На відкриття його наштовхнув один із учасників команди — молодий геолог. У результаті Сіммс продовжив дослідження і виявив щось цікаве.

У процесі досліджень вчений виявив верстви старої лави по обидва боки Дороги гігантів, які не були пошкоджені ерозією. Але якби ця заповнена лавою западина справді була долиною, вона прорізала б старі верстви лави під нею. В результаті вчений припустив, що насправді шестикутне каміння сформувалося, коли лава заповнила западину, а після просіла — у результаті утворилася Долина Гігантів. Якби ми дістали з духовки не пропечений пиріг — його середина просіла б.

На думку вченого "кам'яне диво" сформувалося близько 50-60 мільйонів років тому і, мабуть, лише за кілька днів.

Зазначимо, що у 1986 році Дорога гігантів стала об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона складається з 40 тисяч шестикутних каменів і займає трохи більше 6 кілометрів узбережжя Північної Ірландії.

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