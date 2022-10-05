Вчені з'ясували, чому знаменитий золотий іспанський палац Альгамбра стає фіолетовим

У своєму новому дослідженні фахівці використовували електронні мікроскопи, оснащені різними спектрометрами для дослідження структури та хімічного складу золотих елементів.

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Побудований майже 800 років тому палац Альгамбра, розташований у східній частині міста Гранада в Південній Іспанії, прикрашений мерехтливим сусальним золотом, яке мало витримати випробування часом. Однак деякі частини інтер'єру Альгамбри перетворилися зі сліпучо-золотого на тьмяний пурпурний, який пофарбував довколишнє тинькування, пише Physics.

Дослідники тривалий час щосили намагалися визначити причину такої зміни. І ось нарешті вчені Кароліна Карделл та Ізабель Гуерра з Гранадського університету в Іспанії знайшли пояснення. Їхнє дослідження показало, що перетворення відбувається переважно через корозію золота під впливом навколишнього середовища.

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"Ця робота стала можливою завдяки технологічним досягненням, які були недоступні, коли фіолетове забарвлення вперше помітили у 1990-х роках", — розповіла Гуерра.

[ + – ] Вивчаючи палац, вчені виявили, що корозія декорованої ділянки залежала від бруду

У своєму новому дослідженні Карделл та Герра використовували електронні мікроскопи, оснащені різними спектрометрами, для дослідження структури та хімічного складу золотих елементів, що містять шари олова, золота та гіпсу, які були нанесені на палац у XIX столітті.

Вивчаючи палац, вчені виявили, що корозія декорованої ділянки залежала від бруду. Коли золото було чистим, Карделл та Герра спостерігали окислення олова. Але коли золото було брудним, вони спостерігали окислення золота.

Чисте золото зберігало контакт із довкіллям, що, на думку фахівців, забезпечувало його насичення киснем. Однак золото, вкрите брудом, втратило такий контакт, що призвело до деоксигенації золота, спровокувавши корозію. У результаті ця корозія призвела до розчинення золота та створення золотих наносфер із правильним діаметром для відбивання фіолетового світла.

Експерти сподіваються, що їхні результати допоможуть зрозуміти реакції деградації інших позолочених артефактів та знайти способи збереження витворів мистецтва.

Нагадаємо, що раніше археологи зробили інше не менш цікаве відкриття. Так у Болгарії вони виявили стару давньоримську скриньку I століття, яка виконувала роль холодильника.