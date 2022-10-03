У Болгарії розкопали римський холодильник І століття (фото)

Усередині знахідки виявили частини керамічних посудин разом із кількома фрагментами кісток, ймовірно, залишками приготовленої їжі.

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Протягом останніх кількох десятиліть археологи з Болгарії та Польщі проводять розкопки на місці, де колись стояла фортеця римських легіонерів Новий, пише Ancient Origins.

Руїни фортеці можна знайти у північній Болгарії вздовж річки Дунай, де римські окупанти встановили та захищали територіальний кордон 2000 років тому. Розкопки, що продовжуються там, привели до низки чудових знахідок, і список цих виявлених чудес тепер включає ще й древній зразок холодильника.

Археологи проводили дослідження під підлогою фортеці, коли вони натрапили на квадратний контейнер, схожий на коробку, виготовлену з товстих, червоних керамічних пластин. Археологи змогли ідентифікувати цей об'єкт як давню версію холодильника, який використовували для зберігання продуктів, що швидко псуються.

[ + – ] Римський холодильник було знайдено всередині військової казарми

Римський холодильник було знайдено всередині військової казарми. Це був вбудований елемент, який встановили у ніші у кам'яній підлозі будівлі під землею, тобто його можна було відкрити лише зверху. Такий дизайн гарантував, що він буде досить добре ізольований холодним каменем, що оточує його з трьох боків.

Оскільки в Болгарії температура нижче 0 становить до п'яти місяців на рік, римські солдати могли збирати лід або сніг, щоб помістити його в ящик для підтримки холодної і свіжої їжі в зимовий час.

Дослідники були раді виявити, що керамічний ящик для зберігання не був порожнім. Усередині холодильника вони знайшли частини керамічних посудин разом із кількома фрагментами кісток, що були, ймовірно, залишками приготовленої їжі. Вони також виявили чашу з деревним вугіллям, яке, на їхню думку, використовувалося для відлякування комах.

Фортеця Нова була побудована у I столітті. Цілком імовірно, що ящик для зберігання продуктів встановлювали у той час як природний елемент у повністю обладнаній будівлі армійської казарми.

[ + – ] Частина фортеці Нова

Вміло сконструйований холодильник був не єдиною цікавою знахідкою, виявленою польськими та болгарськими археологами. Вони також виявили схованку з кількома десятками монет, знову ж таки римської епохи. Монети лежали в пластах, що сягають III і IV століть.

Іншим цікавим відкриттям були залишки римського житла, розташованого всередині фортеці. Археологи знайшли в цьому будинку кілька артефактів, зокрема шліфувальне каміння, рибальський вантаж та ще кілька фрагментів керамічної посудини.

"Цей древній холодильник — особливо рідкісна знахідка, оскільки конструкції такого типу не часто витримують руйнівну дію часу", — підсумували експерти.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Греції знайшли 2000-річну статую Геркулеса. Що здивувало експертів найбільше, то це колосальні розміри знахідки. Статуетка датується II століттям і є напівбогом, в руках якого знаходиться зброя та левова шкура.