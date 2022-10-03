В Болгарии раскопали римский холодильник I века (фото)

Внутри находки обнаружили части керамических сосудов вместе с несколькими фрагментами костей, предположительно, остатками приготовленной пищи.

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В течение последних нескольких десятилетий археологи из Болгарии и Польши проводят раскопки на месте, где когда-то стояла крепость римских легионеров Новы, пишет Ancient Origins.

Руины крепости можно найти в северной Болгарии вдоль реки Дунай, где римские оккупанты установили и защищали территориальную границу 2000 лет назад. Продолжающиеся там раскопки привели к ряду замечательных находок, и список этих обнаруженных чудес теперь включает еще и древний образец холодильника.

Археологи проводили исследование под полом крепости, когда они наткнулись на квадратный контейнер, похожий на коробку, сделанный из толстых, красноватых керамических пластин. Археологи смогли идентифицировать этот объект как древнюю версию холодильника, который использовали для хранения скоропортящихся продуктов.

[ + – ] Римский холодильник был найден внутри военной казармы

Римский холодильник был найден внутри военной казармы. Это был встроенный элемент, который установили в нише в каменном полу здания под землей, то есть его можно было открыть только сверху. Такой дизайн гарантировал, что он будет достаточно хорошо изолирован холодным камнем, окружавшим его с трех сторон.

Поскольку в Болгарии температура ниже 0 составляет до пяти месяцев в году, римские солдаты могли собирать лед или снег, чтобы поместить его в ящик для поддержания пищи холодной и свежей в зимнее время.

Исследователи были рады обнаружить, что керамический ящик для хранения не был пуст. Внутри холодильника они нашли части керамических сосудов вместе с несколькими фрагментами костей, предположительно, остатки приготовленной пищи. Они также обнаружили чашу с древесным углем, который, по их мнению, использовался для отпугивания насекомых.

Крепость Нова была построена в I веке. Вполне вероятно, что ящик для хранения продуктов устанавливали в то время как естественный элемент в полностью оборудованном здании армейской казармы.

[ + – ] Часть крепости Новы

Умело сконструированный холодильник был не единственной интересной находкой, обнаруженной польскими и болгарскими археологами. Они также обнаружили тайник с несколькими десятками монет, опять же римской эпохи. Монеты лежали в пластах, восходящих к III и IV векам.

Другим интересным открытием были остатки римского жилища, расположенного внутри крепости. Археологи нашли в этом здании несколько артефактов, в том числе шлифовальные камни, рыболовный груз и еще несколько фрагментов керамического сосуда.

"Этот древний холодильник — особенно редкая находка, поскольку конструкции такого типа не часто выдерживают разрушительное воздействие времени", — заключили эксперты.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Греции нашли 2000-летнюю статую Геркулеса. Что удивило экспертов больше всего, так это колоссальные размеры находки. Статуэтка датируется II веком и представляет собой полубога, в руках которого находится оружие и львиная шкура.