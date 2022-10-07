Ученые рассказали, что бы произошло, если бы все планеты находились в обитаемой зоне

Многие ученые мечтают найти жизнь на других планетах, но было бы возможным, только если бы бы эти планеты находились в зоне Златовласки, объяснили эксперты.

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Всем известно, что Земля — единственная планета Солнечной системы, которая поддерживает жизнь. Но, что если бы другие планеты нашей Солнечной системы оказались бы в обитаемой зоне? Поместятся ли все планеты в эту зону? Сможет ли жизнь зародиться и на других планетах, пишет What If.

Жидкая вода является ключевым компонентом жизни. А в нашей Солнечной системе единственная планета с жидкой водой на поверхности — Земля. А все потому, что наша планета находится в обитаемой зоне Солнца, также известно как зона обитаемости, зона жизни и зона Златовласки. И условия здесь самые правильные. Будь наша планета ближе зоны обитаемости, и вода на Земле бы выкипела, находилась бы дальше — замерзла.

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Как отмечают эксперты, размер этой зоны зависит от того, насколько горяча или холодна звезда. Так, например, в космосе ученые обнаружили 4000 экзопланет в обитаемых зонах. Но только 24 из них могут поддерживать жизнь. В нашей Солнечной системе эта зона находится в пределах от 0,9 до 1,2 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Итак, если все другие планеты Солнечной системе окажутся в этих пределах, смогут ли они дать толчок жизни?

С восемью планетами, которые необходимо втиснуть в зону Златовласки, нужно чтобы этот процесс изменения местоположения планет прошел как можно гладко. Последнее, что вы хотели бы сделать, это нарушить условия жизни на Земле, верно? Чтобы начать этот сценарий, необходимо переместить Меркурий в самую внутреннюю часть обитаемой зоны. На расстоянии около 0,9 а.е. это будет более чем в два раза дальше от Солнца, чем сейчас. На этой каменистой планете мало что изменится, если не считать освежающей прохлады после миллиардов лет палящего зноя.

[ + – ] С восемью планетами, которые необходимо втиснуть в зону Златовласки, нужно чтобы этот процесс изменения местоположения планет прошел как можно гладко Фото: ESO/ L. Calcada

Венера уже вращается относительно близко к обитаемой зоне на расстоянии 0,72 а.е. Когда наше Солнце было молодой и тусклой звездой, Венера располагалась в обитаемой зоне. У нее даже могли быть условия для жизни с небольшим собственным океаном. Но по мере того, как Солнце становилось все жарче, эта зона жизни отодвигалась все дальше и дальше. Температура повысилась, и океаны выкипели. Возможно, перемещение Венеры в более прохладное место, подальше от Солнца, могло бы снова сделать ее пригодной для жизни.

Теперь пришло время сделать некоторые вычисления, ведь еще нужно втиснуть оставшиеся планеты. Учитывая размеры обитаемой зоны, оставшиеся планеты можно расположить на расстоянии 6,5 миллионов км друг от друга. Это будет примерно в 30 раз больше расстояния между Землей и Луной. Перемещение нашей планеты от нашего текущего местоположения сделало бы весь этот эксперимент немного хаотичным. Но примерно на 0,97 а.е. на Земле станет немного теплее обычного.

Что касается Марса, то эта планета все еще будет оставаться необитаемой. Жидкая вода — не единственное, что нужно жизни для процветания. Марс не имеет магнитного поля. Это означает, что солнечное излучение лишило бы его возможности иметь атмосферу.

К сожалению, жизнь на газообразных планетах нам также не удастся увидеть. У газовых гигантов, Юпитера и Сатурна, атмосферное давление и температура слишком высоки, чтобы такие молекулы, как ДНК, могли быть стабильными.

Последняя планета нашей Солнечной системы, Нептун, теперь будет к нам ближе, чем Марс сегодня. Это означает, что в нашей новой Солнечной системе путешествия по планетам станут более вероятными.

Напомним, что ранее астрономы объяснили, что произойдет, если планеты нашей Солнечной системы увеличатся в два раза. Как выяснили эксперты, на одних планетах изменения будут достаточно сильные, в то время как на других, никакой колоссальной разницы заметно не будет.