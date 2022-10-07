Вчені розповіли, що сталося б, якби всі планети знаходилися в населеній зоні

Багато вчених мріють знайти життя на інших планетах, але це було б можливим, тільки якби ці планети перебували в зоні, придатної для життя, пояснили експерти.

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Всім відомо, що Земля – єдина планета Сонячної системи, яка підтримує життя. Але, що якби інші планети нашої Сонячної системи опинилися б у населеній зоні? Чи помістяться всі планети в цю зону? Чи зможе життя зародитись і на інших планетах, пише What If.

Рідка вода є основним складником життя. А в нашій Сонячній системі єдина планета із рідкою водою на поверхні — Земля. А все тому, що наша планета знаходиться в зоні Сонця, також відомо як зона життєдіяльності, зона життя і зона, яка придатна для життя. І умови тут найкращі. Якби наша планета була ближчою до зони проживання, то вода на Землі б википіла, якби знаходилася дальше — замерзла.

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Як зазначають експерти, розмір цієї зони залежить від того, наскільки гаряча чи холодна зірка. Так, наприклад, у космосі вчені виявили 4000 екзопланет у населених зонах. Але лише 24 з них можуть підтримувати життя. У нашій Сонячній системі ця зона знаходиться в межах від 09 до 12 астрономічних одиниць (а.е.) від Сонця. Отже, якщо всі інші планети Сонячної системи будуть у цих межах, чи зможуть вони дати поштовх життя?

З вісьмома планетами, які необхідно втиснути в зону Золотовласки, потрібно, щоб цей процес зміни розташування планет пройшов якомога гладко. Останнє, що ви хотіли б зробити, це порушити умови життя на Землі, чи не так? Щоб розпочати цей сценарій, необхідно перемістити Меркурій у внутрішню частину зони. На відстані близько 0,9 а. це буде більш ніж удвічі далі від Сонця, ніж зараз. На цій кам'янистій планеті мало що зміниться, якщо не вважати прохолоди після мільярдів років спеки.

[ + – ] З вісьмома планетами, які необхідно втиснути в зону Золотовласки, потрібно, щоб цей процес зміни розташуванняпланет пройшов якомога гладко Фото: ESO/ L. Calcada

Венера вже обертається відносно близько до населеної зони на відстані 0,72 а. Коли наше Сонце було молодою і тьмяною зіркою, Венера розташовувалась у населеній зоні. У неї навіть були умови для життя з невеликим власним океаном. Але в той час, як Сонце ставало все спекотнішим, ця зона життя відсувалася все далі і далі. Температура підвищилася, і океани википіли. Можливо, переміщення Венери в прохолодніше місце, подалі від Сонця, могло б знову зробити її придатною для життя.

Тепер настав час зробити деякі обчислення, адже ще потрібно втиснути планети, що залишилися. Враховуючи розміри населеної зони, планети, що залишилися, можна розташувати на відстані 6,5 мільйонів км один від одного. Це буде приблизно в 30 разів більше відстані між Землею та Місяцем. Переміщення нашої планети від нашого поточного місця зробило б весь цей експеримент трохи хаотичним. Але приблизно на 0,97 а. на Землі стане трохи тепліше, ніж зазвичай.

Що стосується Марса, то ця планета все ще залишатиметься безлюдною. Рідка вода — не єдине, що потрібне життю для процвітання. Марс немає магнітного поля. Це означає, що сонячне випромінювання позбавило б можливості мати атмосферу.

На жаль, життя на газоподібних планетах нам також не вдасться побачити. У газових гігантів, Юпітера та Сатурна, атмосферний тиск і температура надто високі, щоб такі молекули, як ДНК, могли бути стабільними.

Остання планета нашої Сонячної системи, Нептуне, тепер буде до нас ближче, ніж Марс сьогодні. Це означає, що в нашій новій Сонячній системі подорожі планетами стануть вірогіднішими.

Нагадаємо, що раніше астрономи пояснили, що станеться, якщо планети нашої Сонячної системи збільшаться вдвічі. Як з'ясували експерти, на одних планетах зміни будуть досить сильні, тоді як на інших жодної колосальної різниці помітно не буде.