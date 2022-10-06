Вчені розповіли, що станеться, якщо планети нашої Сонячної системи збільшаться вдвічі

Як зазначають експерти, на одних планетах зміни будуть дуже помітні, тоді як на інших ніякої колосальної різниці не спостерігатимуть.

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Планети Сонячної системи мають різні розміри, і деякі з них, включаючи Юпітер та Сатурн, вражають своїми габаритами. Але що, якщо вони стануть ще більшими? Наскільки великим має бути Юпітер, щоб стати зіркою? І чи зможе Плутон, нарешті, відновити свій планетарний статус, пише What If.

Вчені запропонували звернутися до таблиці розмірів планет і подивитися, який хаос здійснить подвоєння розміру кожної з них. Подвоєння радіуса кожної планети Сонячної системи зробило б кожну з них у 8 разів масивнішою. Але чи може гравітаційне тяжіння супер-Юпітера запустити коло подій, які призведуть до руйнування Сонячної системи?

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Меркурій

[ + – ] У своєму нинішньому розмірі найближча до Сонця кам'яниста планета лише трохи більша за Місяць

У своєму нинішньому розмірі найближча до Сонця кам'яниста планета лише трохи більша за Місяць. Подвоєння розміру зробило б її майже вдвічі масивнішою за Землю. І попри те, що Меркурій перестав бути вулканічно активним 3,5 мільярда років тому, розширення його надр означало б, що вся ця внутрішня енергія має кудись випаровуватися. Тож у майбутньому на Меркурії може статися ще кілька вибухових вивержень вулканів.

Венера

[ + – ] Венера за розмірами дуже схожа на Землю

Венера за розмірами дуже нагадує Землю. Але одна з її численних відмінностей полягає в тому, що атмосфера Венери настільки щільна, що тиск на поверхні в 95 разів сильніший, ніж на нашій планеті. Збільшуючись у розмірах та масі, підвищена гравітація Венери притягуватиме атмосферу ще ближче до поверхні. Це може призвести до того, що атмосфера стане настільки щільною, що подорож через неї буде схожа на прогулянку по воді. За винятком того, що ви дійсно проходите через неймовірно щільний вуглекислий газ.

Земля

[ + – ] Якби Земля збільшилася вдвічі, перша велика зміна, яку ми помітили — ми б відчули себе набагато важчими

Якби Земля збільшилася вдвічі, перша велика зміна, яку ми помітили — ми б відчули себе набагато важчими. За лічені секунди ми перейдемо від своєї ваги, наприклад, 75 кг до 150 кг. А все тому, що сила гравітації стане вдвічі сильнішою.

Вашому серцю доведеться працювати вдвічі більше, щоб перекачувати кров. Також збільшився б тиск на суглоби. Стрибки, польоти або запуск ракет у космос можуть піти у минуле. Адже вченим знадобиться набагато більше палива, енергії та грошей, щоб залишити поверхню Землі та пройти крізь її ще щільнішу атмосферу.

Марс

[ + – ] Якщо Червона планета збільшиться вдвічі, ми навряд чи впізнаємо її після таких змін

Якщо Червона планета збільшиться вдвічі, ми навряд чи впізнаємо її після таких змін. Колись сухе, безлюдне місце, згодом може перетворитися на планету, більше схожу на Землю, з океанами, річками та щільною атмосферою. Марс втратив би своє магнітне поле, а потім і атмосферу, ймовірно, через хімічні зміни всередині його ядра. Якщо марсіанське ядро стане більшим і гарячим, воно може перезапустити магнітне поле. Це, зі свого боку, захистило б Марс від сонячних вітрів і дало шанс на зародження життя.

Юпітер

[ + – ] Подвоївшись у розмірах, Юпітер залишиться величезною страхітливою планетою

Подвоївшись у розмірах, Юпітер залишиться величезною планетою. І вплив цього буде настільки величезним, що, мабуть, зміститься фактичний центр нашої Сонячної системи.

Бачите, не всі планети Сонячної системи обертаються навколо Сонця. Вони обертаються навколо загального центру мас або барицентру. Завдяки нормальному розміру Юпітера цей барицентр знаходиться приблизно 48 000 км від центру Сонця. Складена вдвічі ця точка в просторі пішла б ще далі від Сонця. Матеріал із пояса астероїдів почне притягуватися до Юпітера чи далі у Сонячну систему.

Але навіть такий великий Юпітер не був би достатньо масивним, щоб стати повноцінною зіркою. Для цього йому потрібно було б збільшити свою масу у 85 разів. Хоча це було б недалеко від зіркового статусу. Маса Юпітера, яка в 13 разів перевищує його первісну масу, може перетворитися на коричневу карликову зірку.

Сатурн

[ + – ] Якщо Сатурном збільшиться у розмірах, йому доведеться попрощатися з його знаменитими кільцями

Якщо Сатурном збільшиться у розмірі, йому доведеться попрощатися з його знаменитими кільцями. Колосальне збільшення гравітації на поверхні планети порушить баланс матеріалів кілець, а також п'ять найменших супутників Сатурна. Вони почнуть падати на його поверхню з більшою швидкістю.

Уран

[ + – ] Крім збільшення ваги для крижаного гіганта Урана, що знаходиться на краю Сонячної системи, мало що змінилося б

Крім збільшення ваги для крижаного гіганта Урана, що знаходиться на краю Сонячної системи, мало що змінилося б. Він, як і раніше, триматиме рекорд найсмердючішої планети. Якщо подвоєння розміру Урану означатиме подвоєння кількості сірководню в його верхніх шарах атмосфери, це може поширювати ще сильніший запах тухлих яєць.

Нептун

[ + – ] Доля Нептуна не надто відрізнялася б від долі його гігантського крижаного сусіда

Доля Нептуна не надто відрізнялася б від долі його гігантського крижаного сусіда. За винятком того, що посилене гравітаційне тяжіння Нептуна може зрештою призвести до зникнення деяких або всіх мільярдів крижаних об'єктів, розташованих за межами його орбіти. Нептун вже поглинув речовину з пояса Койпера, що еквівалентна масі, яка в 7-10 разів перевищує масу Землі.

Плутон

[ + – ] Якщо Плутон подвоїться у розмірах, він може повернутися на шлях відновлення свого минулого статусу планети

Якщо Плутон подвоїться у розмірах, він може повернутися на шлях відновлення свого минулого статусу планети. Якщо його додаткова маса та гравітація зможуть захопити уламки від навколишнього району, він зможе возз'єднатися з рештою "членів сім'ї".

Тож можна з упевненістю сказати, що всі планети, які подвоїлися в розмірах, точно не призведуть до катастрофічного кінця Сонячної системи. Однак це викликало б невеликий хаос. Але не настільки, якби Сонце стало досить великим, щоб поглинути Землю.

Нагадаємо, що раніше фахівці розповіли, які зміни очікують на нашу планету, якщо Земля перестане обертатися на 5 секунд. Як наголошують дослідники, за такого сценарію постраждають не лише споруди, сільськогосподарські угіддя та техніка, страшний фінал чекатиме на все людство.