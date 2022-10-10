Не перестает удивлять. Ученые выяснили, какую секретную функцию выполняет мозжечок

Исследование показало, что эта часть мозга отвечает не только за контроль движений.

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Учитывая сложность человеческого тела, неудивительно, что ученые все еще узнают новые функции тех или иных органов. На этот раз ученые установили, что мозжечок отвечает не только за контроль движение, но также и помогает нам запоминать эмоциональные переживания, пишет Science Alert.

Известно, что миндалевидное тело и гипокасп наиболее ответственны за эмоциональные воспоминания. Однако не только они — важную роль в этом процессе, как оказалось, играет мозжечок в задней части мозга. Об этом стало известно в ходе нового исследования.

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В новом исследовании приняли участие более 1,4 тысяч человек. В ходе эксперимента все они прошли функциональную магнитно-резонансную томографию, параллельно просматривая изображения. Все картинки была условно разделены на три группы — положительные, отрицательные и нейтральные.

Ученые обнаружили, что мозжечок был более активен в моменты, когда участники просматривали положительные или отрицательные изображения. При этом нейтральные не так задействовали эту область головного мозга.

Не менее любопытной для ученых оказался высокий уровень связи между мозжечком и большим мозгов. Мозжечок получал информацию от передней поясной коры (ключевая зона для восприятия и оценки чувств) и передавал информацию миндалевидному телу и гиппокампу. В результате ученые пришли к выводу, что мозжечок является важным компонентом, отвечающим за своеобразное хранилище эмоциональной информации.

По словам нейробиолога Доминика де Кервена и Базельского университета в Швейцарии, в дальнейшем это открытие позволит ученым лучше понять как работает наш мозг и как восстановить отдельные связи, если они по какой-либо причине нарушены.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каким образом наш мозг сохраняет воспоминания.