Не перестає дивувати. Вчені з'ясували, яку секретну функцію виконує мозочок

Дослідження показало, що це частина мозку відповідає не тільки за контроль рухів.

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Враховуючи складність людського тіла, не дивно, що вчені все ще дізнаються про нові функції тих чи інших органів. Цього разу вчені встановили, що мозочок відповідає не тільки за контроль руху, але також і допомагає нам запам'ятовувати емоційні переживання, пише Science Alert.

Відомо, що мигдалеподібне тіло та гіпокасп найбільш відповідальні за емоційні спогади. Однак не тільки вони — важливу роль у цьому процесі, як виявилося, відіграє мозочок у задній частині мозку. Про це стало відомо під час нового дослідження.

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У новому дослідженні взяли участь понад 1,4 тисячі осіб. Під час експерименту вони пройшли функціональну магнітно-резонансну томографію, паралельно переглядаючи зображення. Всі картинки були умовно поділені на три групи — позитивні, негативні та нейтральні.

Вчені виявили, що мозочок був активніший у моменти, коли учасники переглядали позитивні або негативні зображення. При цьому нейтральні не так задіяли цю ділянку головного мозку.

Не менш цікавим для вчених виявився високий рівень зв'язку між мозочком та великим мозком. Мозочок отримував інформацію від передньої поясної кори (ключова зона для сприйняття та оцінки почуттів) і передавав інформацію мигдалеподібному тілу та гіпокампу. В результаті вчені дійшли висновку, що мозочок є важливим компонентом, який відповідає за своєрідне сховище емоційної інформації.

За словами нейробіолога Домініка де Кервена та Базельського університету в Швейцарії, надалі це відкриття дозволить вченим краще зрозуміти як працює наш мозок і як відновити окремі зв'язки, якщо вони з якоїсь причини порушені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як наш мозок зберігає спогади.