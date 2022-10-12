Утраченное искусство. Ученые разгадали тайну таинственного средневекового наноматериала

Для восстановления давно утерянной технологии использовали новейшие технологии 3D-сканирования.

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Zwischgold ("частичное золото") — по сути ультратонкая фольга. Верхний слой этого материала представляет собой слой золота, а нижний — по сути основа материала, из серебра. Данная технология часто использовалась в средние века для создания, например, алтарей. До этого момента ученым было известно об этой тонкой технологии слишком мало, но, похоже, они смогли разгадать секрет производства Zwischgold, пишет Science Alert.

Для этого физики из Института Пауля Шеррера в Швейцарии использовали новейшие нанотехнологии 3D-сканирования, чтобы раскрыть секреты средневекового материала. До сих пор ученым удавалось изучить лишь двухмерные поперечные сечения уникального материала. Однако новые исследования позволили создать трехмерное представление древнего материала.

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В ходе исследования ученые изучили четыре образца 15-го века, включая алтарь из горной часовни на Альп-Лейггерн в Вале (Швейцария), который ныне находится в Национальном музее.

По словам физика Бенджамина Уоттса, они вместе с коллегами хотели визуализировать мелкие детали материала, чтобы понять, как он был сделан и с какими проблемами могут столкнуться специалисты во время реставрации памяток.

В ходе исследования ученые применили птихографическую томографию и смогли сложить эту "гигантскую головоломку судоку", собрав воедино детали размеров в миллионные доли миллиметра.

Сканирование показало, что слой золота в материале размером всего в 30 нанометров, тонко и равномерно распределен по базовому слою серебра. При этом чистое сусальное золото в средние века, без использования серебряной основы, имело бы размер порядка 140 нанометров. Именно поэтому тонкое производство Zwischgold было столь деликатным и более дешевым способом.

Ученые считают, что золото и серебро в средневековом материале должны были быть скованы друг с другом, чтобы создать столь тонкую единую фольгу. Это требовало мастерства, специальных инструментов и ювелирной работы, именно поэтому производство Zwischgold хранилось в секрете.

По словам ученых, их исследования доказывает, что средние века вовсе не были темными веками — в этот период металлургия и техника золочения были на невероятном подъеме.

Исследователи также выявили несколько недостатков древнего материала. Например, серебро в смеси быстро перемещается при комнатной температуре и может покрыть золото в течение нескольких дней. Это в свою очередь приведет к коррозии, в результате материал почернеет со временем. Чтобы предотвратить этот процесс средневековые мастера использовали смолу или лей. Но со временем эти материалы теряют свою эффективность и коррозия образует щель между слоем металла.

Ученые надеются, что нынешнее исследование позволит в скором времени разработать специальный материал, который позволит заполнить эти пустоты. Таким образом реставраторы смогут восстанавливать произведения искусства.

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