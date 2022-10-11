В Белизе нашли тела принесенных в жертву майя с загадочной синей нитью в зубах

Как отмечают эксперты, это первый случай обнаружения синих волокон майя в зубном камне древних майя.

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В 2008 году ученые из Университета штата Калифорния исследователи в Белизе пещеру полуночного ужаса, в результате чего были обнаружены смешанные останки по крайней мере 118 жертвоприношений майя классического периода (250–925 гг. Н.э.) — одно из крупнейших жертвоприношений, когда-либо обнаруженных в низинах майя, пишет Heritage Daily.

Считается, что майя совершали жертвоприношения в пещере в знак поклонения Чааку, божеству дождя майя, которое часто изображается с топором-молнией, которым он ударяет по облакам и вызывает гром и дождь.

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Новое исследование стремилось определить, что ели жертвы, путем проведения микроскопического анализа зубного камня на наличие пыльцы, фитолитов, крахмалов и прочего.

Что удивило ученых, так это тот факт, что образцы содержали синие хлопковые волокна, заключенные в конкременты, которые были введены за несколько дней или недель до смерти. Этот цвет можно отнести к синему пигменту майя, часто используемому в церемониях жертвоприношений.

[ + – ] Что удивило ученых, так это тот факт, что образцы содержали синие хлопковые волокна, заключенные в конкременты

"Это первый случай обнаружения синих волокон майя в зубном камне древних майя", — отметили эксперты.

Исследователи предполагают, что волокна могли быть окрашены в результате употребления пульке синего цвета — алкогольного напитка, приготовленного из ферментированного сока растения агавы (агавы), который обычно пьют во время фестивалей священники и приносимые в жертву люди, чтобы облегчить страдания.

Другое объяснение состоит в том, что волокна присутствовали из-за кляпов, поскольку жертв перевозили из города в город в течение длительного периода времени, в результате чего волокна "включались" в конкремент до того, как людей принесли в жертву.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, что древние города майя загрязнены ртутью. Как оказалось, древняя цивилизация часто использовала порошок, содержащий ртуть, для украшения патио, полов, стен и керамики. Отсюда она могла попасть в почву и воду.