У Белізі знайшли тіла принесених у жертву майя із загадковою синьою ниткою в зубах

Як зазначають експерти, це перший випадок виявлення синіх волокон майя у зубному камені стародавніх майя.

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У 2008 році вчені з Університету штату Каліфорнія досліджували в Белізі печеру опівнічного жаху, унаслідок чого були виявлені змішані останки принаймні 118 жертв майя класичного періоду (250-925 рр. н.е.) — одне з найбільших жертвопринесень, коли-небудь виявлених у низинах майя, пише Heritage Daily.

Вважається, що майя робили жертвопринесення в печері на честь Чака, бога дощу майя, який часто зображується з сокирою-блискавкою, якою він ударяє хмари і викликає грім і дощ.

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Нове дослідження прагнуло визначити, що їли жертви шляхом проведення мікроскопічного аналізу зубного каменю на наявність пилку, фітолітів, крохмалів та іншого.

Що здивувало вчених, то це той факт, що зразки містили сині бавовняні волокна, укладені в конкременти, які були введені за кілька днів або тижнів до смерті. Цей колір можна віднести до синього пігменту майя, який часто використовується в церемоніях жертвоприношень.

[ + – ] Що здивувало вчених, то це той факт, що зразки містили сині бавовняні волокна, укладені в конкременти

"Це перший випадок виявлення синіх волокон майя у зубному камені стародавніх майя", — зазначили експерти.

Дослідники припускають, що волокна могли бути забарвлені в результаті вживання пульке синього кольору — алкогольного напою, приготовленого з ферментованого соку рослини агави (агави), який зазвичай п'ють під час фестивалів священики та люди, яких приносять в жертву, щоб полегшити страждання.

Інше пояснення полягає в тому, що волокна були присутніми через кляпи, оскільки жертв перевозили з міста в місто протягом тривалого періоду часу, внаслідок чого волокна "входили" в конкремент до того, як людей принесли в жертву.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, що древні міста майя забруднені ртуттю. Як виявилося, давня цивілізація часто використовувала порошок, що містить ртуть, для прикраси патіо, підлоги, стін та кераміки. Звідси вона могла потрапити у ґрунт та воду.