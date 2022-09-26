Небезпечно й досі. Археологи з'ясували, що давні міста мая забруднені ртуттю

Як засіб для прикраси стародавні мая використовували порошок, що містить ртуть, і кіновар для патіо, підлог, стін і кераміки. Звідси вона могла потрапити у ґрунт та воду.

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Забруднення ртуттю здатне спричинити катастрофи у сфері охорони здоров'я. Цей важкий метал створює безліч проблем зі здоров'ям, починаючи від фізичних нездужань до психічного здоров'я. І він широко поширений у природі. Його можна знайти в рибі або навіть у зубних пломбах, пише Discover Magazine.

У своєму недавньому дослідженні вчені виявили наявність ртуті у ґрунті поселень стародавніх мая у Мезоамериці. Концентрації ртуті варіювалися від 0,016 до 17,16 мільйона частки (ppm). Варто зазначити, що прийнятий нині поріг токсичності (точка, за якої вплив речовини становить небезпеку для здоров'я) для ртуті у відкладеннях встановлений на рівні 1 ppm.

І хоча ці знахідки належать до класичного періоду, між 250 і 1100 роками, отруєння ртуттю все ще може загрожувати археологам і сьогодні.

Хронічне отруєння ртуттю може спричинити ураження центральної нервової системи, нирок та печінки, а також може тремор, порушення зору та слуху, параліч та проблеми з психічним здоров'ям.

Одним з останніх правителів Тікаля мая Темне Сонце постійно зображували опасистим, і це не дивно, адже отруєння ртуттю спричиняє симптом метаболічного синдрому, який є поєднанням таких станів, як ішемічна хвороба серця, діабет та інсульт.

Але звідки взялася ця ртуть? Дослідники виявили запечатані судини з ртуттю у кількох поселеннях мая, а також у деяких предметах із фарбами. Як засіб для прикраси стародавні мая використовували порошок, що містить ртуть, і кіновар для патіо, підлог, стін і кераміки. Звідси ртуть могла потрапити у ґрунт та воду.

Нагадаємо, що раніше в Мексиці натрапили на стародавнє місто мая Паамул II. Виявлені в місті знахідки включають 400 людських останків, 5 тисяч цілих будівель та їх залишків, керамічний посуд та багато іншого.