Опасно до сих пор. Археологи выяснили, что древние города майя загрязнены ртутью

В качестве средства для украшения древние майя использовали ртутьсодержащий порошок и киноварь для патио, полов, стен и керамики. Отсюда она могла попасть в почву и воду.

Related video

Загрязнение ртутью способно вызывать катастрофы в области общественного здравоохранения. Этот тяжелый металл создает множество проблем со здоровьем, начиная от физических недомоганий и заканчивая психическим здоровьем. И он широко распространен в природе. Его можно найти в рыбе или даже в зубных пломбах, пишет Discover Magazine.

В своем недавнем исследовании ученые обнаружили наличие ртути в почве поселений древних майя в Мезоамерике. Концентрации ртути варьировались от 0,016 до 17,16 миллионов доли (ppm). Стоит отметить, что принятый в настоящее время порог токсичности (точка, при которой воздействие вещества представляет опасность для здоровья) для ртути в отложениях установлен на уровне 1 ppm.

И хотя эти находки относятся к классическому периоду, между 250 и 1100 годами, отравление ртутью все еще может представлять угрозу для археологов и сегодня.

Хроническое отравление ртутью может вызвать поражение центральной нервной системы, почек и печени, а также может тремор, нарушение зрения и слуха, паралич и проблемы с психическим здоровьем.

Одним из последних правителей Тикаля майя Темное Солнце постоянно изображали тучным и это не странно, ведь отравление ртутью вызывает симптом метаболического синдрома, который представляет собой сочетание таких состояний, как ишемическая болезнь сердца, диабет и инсульт.

Но откуда взялась эта ртуть? Исследователи обнаружили запечатанные сосуды с ртутью в нескольких поселениях майя, а также в некоторых предметах с красками. В качестве средства для украшения древние майя использовали ртутьсодержащий порошок и киноварь для патио, полов, стен и керамики. Отсюда ртуть могла попасть в почву и воду.

Напомним, что ранее в Мексике наткнулись на древний город майя Паамул II. Обнаруженные в городе находки включают 400 человеческих останков, 5 тысяч целых построек и их остатков, керамическая посуда и многое другое.