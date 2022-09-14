В Мексике обнаружили древний город майя Паамул II (фото)

Найденные артефакты включают 400 человеческих останков, 5 тысяч целых построек и их остатков, керамическая посуда и другое.

Related video

В Мексике в ходе строительства железной дороги специалисты наткнулись на крупный археологический объект недалеко от Канкуна с более чем 300 зданиями, пишет The Cancun Sun.

По мнению экспертов, эти сооружения являются поселением майя, подобное другим всемирно известным руинам в этом районе. Что примечательно, высота некоторых сооружений достигает 8 м.

Давно известно, что регионы Мексики Кинтана-Роо и Юкатан богаты культурными достопримечательностями, и большинство историков считают, что всемирно известные достопримечательности, такие как Чичен-Ица, являются лишь верхушкой айсберга.

Что касается новой археологической зоны, то ее называли Паамул II, и она будет объявлена экологическим и археологическим заповедником. На данный момент археологи обследовали лишь 11% этого участка железной дороги.

[ + – ] Чичен-Ица - политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике,

Те находки, которые им удалось обнаружить содержат поразительное количество артефактов и памятников, включая более 25 тысяч построек и их остатков. Также было найдено более 400 человеческих останков, связанных с захоронениями майя, а также тысячи реликвий, таких как керамическая посуда, инструменты и личные вещи.

"Большая часть этих предметов будет распределена по музеям региона, а дома и храмы будут защищены, деконструированы или стабилизированы для дальнейших исследований", — объяснили эксперты.

Сеноты и другие подземные природные объекты также активно исследуются. Многие артефакты, найденные в этом регионе, были обнаружены на дне этих водоемов.

Сеноты — естественный провал, образованный при обрушении свода известняковой пещеры. Однако для майя они были священными местами, где, как известно, совершались жертвоприношения и подношения.

Напомним, что ранее исследователи выяснили, в каких целях майя использовали человеческие останки для создания мячей. Как оказалось, эти мячи древняя цивилизация применяла во время ритуальных игр. Они верили, что подобным образом может произойти возрождение умершего человека в загробном мире.