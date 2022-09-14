У Мексиці виявили стародавнє місто мая Паамул II (фото)

Знайдені артефакти включають 400 людських останків, 5 тисяч цілих будівель та їх залишків, керамічний посуд та інше.

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У Мексиці під час будівництва залізниці фахівці натрапили на великий археологічний об'єкт неподалік Канкуна з понад 300 будинками, пише The Cancun Sun.

На думку експертів, ці споруди є поселенням мая, схожими до інших всесвітньо відомих руїн у цьому районі. Що примітно, висота деяких споруд досягає 8 м.

Давно відомо, що регіони Мексики Кінтана-Роо та Юкатан багаті на культурні пам'ятки, і більшість істориків вважають, що всесвітньо відомі пам'ятки, такі як Чичен-Іца, є лише верхівкою айсберга.

Щодо нової археологічної зони, то її називали Паамул II, і її оголосять екологічним та археологічним заповідником. Зараз археологи обстежили лише 11% цієї ділянки залізниці.

[ + – ] Чичен-Іца — політичний та культурний центр мая на півночі півострова Юкатан у Мексиці

Ті знахідки, які їм вдалося виявити, містять дивовижну кількість артефактів і пам'ятників, включаючи понад 25 тисяч будівель та їх залишків. Також знайдено понад 400 людських останків, пов'язаних із похованнями мая, а також тисячі реліквій, таких як керамічний посуд, інструменти та особисті речі.

"Більшість цих предметів розподілять по музеях регіону, а будинки і храми захистять, деконструюють або стабілізують для подальших досліджень", — пояснили експерти.

Сеноти та інші підземні природні об'єкти також активно досліджують. Багато артефактів, знайдених у цьому регіоні, було виявлено на дні цих водойм.

Сеноти — природний провал, утворений при обваленні склепіння вапнякової печери. Однак для мая вони були священними місцями, де, як відомо, відбувалися жертвопринесення та підношення.

Нагадаємо, що раніше дослідники з'ясували, для чого мая використовували людські останки для створення м'ячів. Як виявилось, ці м'ячі давня цивілізація застосовувала під час ритуальних ігор. Вони вірили, що так може статися відродження померлої людини у потойбічному світі.