В Греции нашли древний храм Самосского Посейдона (фото)

Древнегреческий историк Страбон описывает святилище морского бога, как важный центр религиозной и этнической идентичности для трифилийских городов в VI веке до н.э.

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В ходе своих недавних археологических исследований в Южной Греции группа греческих и австрийских археологов нашла храм Самосского Посейдона, описанного древнегреческим писателем Страбоном, пишет Artnet.

Открытие святилища, посвященного греческому морскому богу, было сделано на акрополе древнего города Самикум. Святилище, относящееся к периоду архаической Греции с 700 по 480 год до н.э., было упомянуто древним географом, философом и историком Страбоном.

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[ + – ] Археологи раскопали большие участки фундамента здания шириной 9,4 метра с тяжелыми каменными стенами толщиной 0,8 метра

Археологи раскопали большие участки фундамента здания шириной 9,4 метра с тяжелыми каменными стенами толщиной 0,8 метра. Останки датируются VI веком до н.э. Согласно древним источникам Страбона и Павсания, святилище Посейдона было важным в регионе религиозным центром шести городов Трифилии — в древности южная часть исторической области Элиды в Пелопоннесе.

"Вытянутое большое здание не может быть ничем иным, как храмом архаической Греции, расположенным на месте святилища Посейдона, скорее всего, посвященным самому богу", — рассказали исследователи.

Фрагменты лаконичной крыши и мраморного периррхантериона (бассейн, используемый для ритуалов) подтверждают даты постройки архаического периода. Команда также обнаружила другие архитектурные особенности, обычно встречающиеся в древних храмах, в том числе пронаос (вестибюль) и две внутренние комнаты — одна из которых — целла, заполненная "плотным слоем плитки."

[ + – ] Фрагменты лаконичной крыши и мраморного периррхантериона (бассейн, используемый для ритуалов) подтверждают даты постройки архаического периода

"Это открытие проливает новый свет на политическое и экономическое значение союза трифилийских городов в VI веке до н.э., когда святилище Посейдона служило центром их религиозной и этнической идентичности", — заключили специалисты.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Британии они наткнулись на 1400-летний зал первых королей Восточной Англии. Другие находки также включат ров, окружавший королевский комплекс, следы приготовления и употребления говядины и свинины, а также различные артефакты.