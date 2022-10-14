У Греції знайшли найдавніший святилище Самоського Посейдону (фото)

Давньогрецький історик Страбон описує святилище морського бога, як важливий центр релігійної та етнічної ідентичності для трифілійських міст у VI столітті до н.

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Під час своїх недавніх археологічних досліджень у Південній Греції група грецьких та австрійських археологів знайшла святилище Самоського Посейдону, описаного давньогрецьким письменником Страбоном, пише Artnet.

Відкриття святилища, присвяченого грецькому морському богу, було зроблено на акрополі древнього міста Самікум. Святилище, що відноситься до періоду архаїчної Греції з 700 по 480 рік до н.е., було згадано давнім географом, філософом та істориком Страбоном.

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[ + – ] Археологи розкопали великі ділянки фундаменту будівлі завширшки 9,4 метра з важкими кам'яними стінами завтовшки 0,8 метра

Археологи розкопали великі ділянки фундаменту будівлі завширшки 9,4 метра з важкими кам'яними стінами завтовшки 0,8 метра. Рештки датуються VI століттям до н. е. Згідно з давніми джерелами Страбона і Павсанія, святилище Посейдона було важливим у регіоні релігійним центром шести міст Трифілії — в давнину південна частина історичної області Еліди в Пелопоннесі.

"Витягнута велика будівля не може бути нічим іншим, як храмом архаїчної Греції, розташованим на місці святилища Посейдона, ймовірно, присвяченим самому богу", — розповіли дослідники.

Фрагменти лаконічного даху та мармурового перірантеріона (басейн, що використовується для ритуалів) підтверджують дати будівництва архаїчного періоду. Команда також виявила інші архітектурні особливості, які зазвичай зустрічаються в стародавніх святилищах, зокрема пронаос (вестибюль) і дві внутрішні кімнати — одна з яких — целла, заповнена "щільним шаром плитки."

[ + – ] Фрагменти лаконічного даху та мармурового перірантеріона (басейн, що використовується для ритуалів) підтверджують дати будівництва архаїчного періоду

"Це відкриття проливає нове світло на політичне та економічне значення союзу трифілійських міст у VI столітті до н.е., коли святилище Посейдона служило центром їхньої релігійної та етнічної ідентичності", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Британії вони натрапили на 1400-річну залу перших королів Східної Англії. Інші знахідки також включають рів, що оточував королівський комплекс, сліди приготування та вживання яловичини та свинини, а також різні артефакти.