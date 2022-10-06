У Британії знайшли 1400-річну залу перших королів Східної Англії (фото)

Поряд із великою дерев'яною залою, фахівці помітили рів, що оточував королівський комплекс, сліди приготування та вживання яловичини та свинини, а також різні артефакти.

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У процесі своїх нещодавніх археологічних розкопок у невеликому британському містечку Рендлшемі (графство Саффолк) експерти помітили залишки зали перших королів Східної Англії, пише Express.

Дерев'яна будівля, збудована приблизно 1400 років тому, мала 22 м завдовжки та 9 м завширшки, знаходилася на території королівського комплексу площею майже 6 гектарів.

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[ + – ] Дерев'яна будівля, побудована приблизно 1400 років тому, мала 22 м завдовжки і 9 м завширшки

Протягом 150 років із цього місця керувала велика провінція королівства Східна Англія, розташована навколо долини річки Дебен. Що цікаво, Рендлшем був місцем, де король Етельволд прийняв хрещення короля східних саксів Світхельма між 655 і 663 роками.

Як зазначив провідний автор дослідження, професор Крістофер Скалл з Університету Кардіффа зазначив, що Рендлшем — найширше та найбагатше у матеріальному стосунку поселення того часу. І ці розкопки лише підтверджують, що тут була королівська резиденція.

"Тільки в Рендлшемі у нас є найдокладніша інформація про поселення і ландшафт раннього англійського королівського центру разом із набором металевих виробів, які висвітлюють життя і діяльність його мешканців. Разом вони радикально переписують наше розуміння витонченості, складності та міжнародних зв'язків суспільства того часу", — пояснили експерти.

[ + – ] Археологи також знайшли сліди більш ранньої людської діяльності як раннього римського періоду, так і раннього неоліту

Поряд із великою дерев'яною залою, фахівці помітили рів, що оточував королівський комплекс, сліди приготування та вживання яловичини та свинини, а також різні артефакти. Сюди входили прикраси для одягу, особисті речі, скляний посуд для пиття і глиняний посуд.

Ба більше, археологи знайшли сліди більш ранньої людської діяльності як раннього римського періоду, так і раннього неоліту.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Єгипті вони натрапили на стародавній саркофаг із рожевого граніту. Як з'ясувалося, саркофаг належав одному давньоєгипетському вельможі Птах-ем-віа, який виконував роль глави казначейства при Рамзесі II.