Знайшли в потайній кімнаті. У Єгипті виявили стародавній саркофаг із рожевого граніту (фото)

Саркофаг належав вельможі Птах-ем-віа, який служив головою казначейства при Рамзесі II. Експерти сподіваються, що знахідка проллє світло на тих, хто правив Єгиптом після Тутанхамона.

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Під час свого недавнього дослідження в стародавній похоронній камері неподалік Каїра, археологи виявили саркофаг із рожевого граніту високопоставленого єгипетського вельможі, який пролежав тут тисячі років, пише The Daily Mail.

Він належав Птах-ем-віа, який служив головою казначейства при Рамзесі II Великому. Кам'яна труна віком до 3300 років, прикрашена з усіх боків емблемами, ієрогліфами та титулами, була знайдена у первозданному вигляді в потаємній кімнаті на глибині 7 м під землею. Птах-ем-віа очолював скарбницю єгипетського фараона царя Рамзеса II в епоху після смерті Тутанхамона.

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[ + – ] Щоб дістатися поховання, археологам довелося перемістити кілька тонн піску, щоб створити шахту, якою вони могли дістатися першого рівня гробниці

Професор Ола Ель Агізі, який виявив саркофаг у Саккарі, сподівається, що знахідка проллє світло на тих, хто правив Єгиптом після Тутанхамона.

"Ми з'ясували, що ця гробниця належала Птах-ем-вія завдяки ієрогліфам на саркофазі, а також титулам, згаданим як на саркофазі, так і на стінах самої гробниці. Це тільки підкреслює, що він був дворянином і знаходився досить близький до царя, тому що його титули доводять, що він відігравав дуже важливу роль в управлінні того часу. Він міг би бути прирівняний до міністра фінансів у наші дні", — розповіли експерти.

Щоб дістатися поховання, археологам довелося перемістити кілька тонн піску, щоб створити шахту, якою вони могли дістатися першого рівня гробниці, розташованої поруч із пірамідою царя Уніса. Там вони виявили 3000-річну кам'яну кладку, яку потрібно було зміцнити, перш ніж вони змогли безпечно спуститися далі.

[ + – ] Експерти з'ясували, що ця гробниця належала Птах-ем-вію завдяки ієрогліфам на саркофазі, а також титулам, згаданим як на саркофазі, так і на стінах самої гробниці

У ньому була невелика виїмка в підлозі, що приховувала другу шахту, якою команда спускалася, сидячи у великому металевому відрі, яке доводилося підіймати та опускати вручну. Цей другий підземний рівень був похоронною камерою, де лежав саркофаг.

Виявлення труни цілим і в могилі його первісного власника — велика рідкість у Саккарі. Однак, як зазначають експерти, хоча його знайдено в хорошому стані, частина кришки труни відірвана і залишена в кутку кімнати.

Археологи стверджують, що це сталося внаслідок зламу гробниці грабіжниками та пограбування труни.

[ + – ] Цей саркофаг є яскравим прикладом саркофагів у стилі Нового Царства

"Цей саркофаг є яскравим прикладом саркофагів у стилі Нового Царства. Він зроблений з граніту і прикрашений звичайними емблемами богів: богиня неба Нут на кришці з розкритими крилами для захисту померлого і чотири сини бога-Сонця Гора, що оточують умерти про саркофаг. обличчя та борода розкривають також чудові художні риси мистецтва Нового царства та високе звання померлого», — зробили висновок археологи.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Болгарії вони натрапили на дивний ящик, який виявився римським холодильником I століття. Усередині артефакту знаходилися частини керамічних судин та кілька фрагментів кісток.