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Технологии и наука

Нашли в потайной комнате. В Египте обнаружили древний саркофаг из розового гранита (фото)

саркофаг, земля, фото
Найденный учеными саркофаг Птах-эм-виа

Саркофаг принадлежал вельможе Птах-эм-виа — служившему главой казначейства при Рамзесе II. Эксперты надеются, что находка прольет свет на тех, кто правил Египтом после Тутанхамона.

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В ходе своего недавнего исследования в древней погребальной камере недалеко от Каира, археологи обнаружили саркофаг из розового гранита высокопоставленного египетского вельможи, который пролежал тут тысячи лет, пишет The Daily Mail.

Он принадлежал Птах-эм-виа, служившему главой казначейства при Рамзесе II Великом. Каменный гроб возрастом до 3300 лет, украшенный со всех сторон эмблемами, иероглифами и титулами, был найден в первозданном виде в потайной комнате на глубине 7 м под землей. Птах-эм-виа возглавлял казну египетского фараона царя Рамзеса II в эпоху после смерти Тутанхамона.

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ученые, раскопки, камни, песок, фото Fullscreen
Чтобы добраться до захоронения археологам пришлось переместить несколько тонн песка, чтобы создать шахту, по которой они могли добраться до первого уровня гробницы

Профессор Ола Эль Агизи, обнаруживший саркофаг в Саккаре, надеется, что находка прольет свет на тех, кто правил Египтом после Тутанхамона.

"Мы выяснили, что эта гробница принадлежала Птах-эм-вия, благодаря иероглифам на саркофаге, а также титулам, упомянутым как на саркофаге, так и на стенах самой гробницы. Это только подчеркивает, что он был дворянином и находился довольно близок к царю, потому что его титулы доказывают, что он играл очень важную роль в управлении того времени. Он мог бы быть приравнен к министру финансов в наши дни", — рассказали эксперты.

Чтобы добраться до захоронения археологам пришлось переместить несколько тонн песка, чтобы создать шахту, по которой они могли добраться до первого уровня гробницы, расположенной рядом с пирамидой царя Униса. Там они обнаружили 3000-летнюю каменную кладку, которую нужно было укрепить, прежде чем они смогли безопасно спуститься дальше.

саркофаг, земля, фото Fullscreen
Эксперты выяснили, что это гробница принадлежала Птах-эм-вия, благодаря иероглифам на саркофаге, а также титулам, упомянутым как на саркофаге, так и на стенах самой гробницы

В нем была небольшая выемка в полу, скрывающая вторую шахту, по которой команда спускалась, сидя в большом металлическом ведре, которое приходилось поднимать и опускать вручную. Этот второй подземный уровень был погребальной камерой, где и лежал саркофаг.

Обнаружение гроба целым и в могиле его первоначального владельца — большая редкость в Саккаре. Однако, как отмечают эксперты, хотя он был найден в хорошем состоянии, часть крышки гроба была оторвана и оставлена ​​в углу комнаты.

Археологи утверждают, что это произошло в результате вскрытия гробницы грабителями и ограбления гроба.

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Этот саркофаг является ярким примером саркофагов в стиле Нового Царства

"Этот саркофаг является ярким примером саркофагов в стиле Нового Царства. Он сделан из гранита и украшен обычными эмблемами богов: богиня неба Нут на крышке с распростертыми крыльями для защиты умершего и четыре сына бога-Солнца Гора, окружающие саркофаг с молитвами о защите умершего. Черты лица и борода раскрывают также прекрасные художественные черты искусства Нового царства и высокое звание умершего", — заключили археологи.

Напомним, что ранее ученые совершили другое не менее интересное открытие. Так, в Болгарии они наткнулись на странный ящик, который оказался римским холодильником I века. Внутри артефакта находились части керамических сосудов и несколько фрагментов костей.