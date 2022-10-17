Кладбище мертвых звезд. Ученые открыли тайну Млечного Пути

Исследование Сиднейского университета показало огромное кладбище, втрое превышающее высоту нашей галактики.

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Ученые нашли и впервые нанесли на карту своеобразное звездное кладбище. Оно превышает высоту Млечного Пути. Это также демонстрирует, что многие объекты были выброшены из галактики вообще, пишет SciTechDaily.

В статье "Галактический подземный мир: пространственное распределение компактных остатков", опубликованной в последнем выпуске Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, аспирантом и ведущим исследователем Сиднейского института астрономии Дэвидом Суини, говорится о том, что "удивительные 30% объектов были полностью выброшены из галактики".

Черные дыры и нейтронные звезды образуются, когда массивные звезды, в восемь раз больше нашего Солнца, исчерпывают свое топливо и внезапно коллапсируют. Это вызывает реакцию, которая разрывает внешние части звезды в результате титанического взрыва сверхновой. В то же время ядро ​​продолжает сжиматься в себе, пока не станет нейтронной звездой или черной дырой.

В нейтронных звездах ядро ​​так плотно, что электроны и протоны обязаны объединяться на субатомном уровне в нейтроны. Это сжимает его общую массу в невероятно плотную сферу меньше города. Если масса исходной звезды в 25 раз превосходит массу нашего Солнца, этот гравитационный коллапс продолжается, пока ядро ​​не станет таким плотным, что даже свет не может избежать гравитации. Тогда оно становится черной дырой. Оба типа "звездных трупов" деформируют пространство, время и материю вокруг себя.

Большинство из них, вероятно, образовалось, когда галактика была молодой. Однако они были выброшены во тьму межзвездного пространства сверхновыми, которые их создали. Таким образом, они ускользнули за пределы зрения и знаний астрономов – до сих пор.

Тщательно воспроизведя полный жизненный цикл древних мертвых звезд, исследователи построили первую детальную карту, которая показывает, где лежат их останки.

"Одна из проблем поиска этих древних объектов состоит в том, что до сих пор у нас не было представления, где их искать", — сказал соавтор статьи профессор Питер Татхилл из Сиднейского института астрономии. Он отметил, что смоделировать миллиарды лет, чтобы найти их, было достаточно непростой задачей, ведь самые старые нейтронные звезды и черные дыры похожи на привидения, которые все еще преследуют давно снесенный дом.

Едва ли не самой сложной задачей было объяснить толчки в жесткие моменты своего создания. Взрывы сверхновых обычно асимметричны, а остатки звезд отбрасываются до миллионов километров на больших скоростях. Кроме того, это происходит в неизвестных направлениях. И даже знание вероятных величин взрывных ударов не помогло бы, ведь Вселенная не стоит на месте.

Ученым пришлось углубиться в космическое время и реконструировать поведение звезд на протяжении миллионов лет. Таким образом, на карте закодировали место их рождения, конца и окончательного рассеяния.

"Самая интересная часть этого исследования еще впереди", — сказал Суини и добавил, что в настоящее время идет разработка новых технологий.

Напомним, Фокус ранее писал о сенсационных прогнозах ученых. В частности, говорилось об открытии новых планет, похожих на нашу.