Молния в свете Луны. Астронавт NASA сделал потрясающие снимки из космоса (фото)

На фотографиях можно увидеть сюрреалистическое сияние молнии и лунного света.

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Один из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС) сделал невероятное изображение Земли из космоса. На нем видны два причудливых голубых пятна света, мерцающих в атмосфере нашей планеты.

Автор фото — неназванный член экипажа Экспедиции 66 сделал фото, когда МКС проходила над Южно-Китайским морем. Фото опубликовала Обсерватория Земли NASA 9 октября, пишет Science Alert.

Картина может показаться фантастической. На самом деле это результат 2-х природных явлений, которые не связаны между собой и случайно произошли одновременно.

На первом изображении можно увидеть мощный удар молнии. Он состоялся где-то в Сиамском заливе. Хотя такие удары трудно увидеть с МКС из-за облаков, этот удар произошел рядом с большой круглой щелью в верхней части облаков, создав поразительное световое кольцо.

В верхнем правом углу изображения видно синее пятно. Это результат искривленного света от Луны. Ориентация природного спутника Земли относительно МКС означает, что свет, который он отражает от Cолнца, проходит прямо через атмосферу планеты, что превращает его в ярко-голубую каплю с нечетким ореолом.

[ + – ] Молния в лунном свете на Земле Фото: NASA Earth Observatory

По данным Обсерватории Земли, этот эффект обусловлен тем, что часть лунного света рассеивается на крошечных частицах земной атмосферы. Как правило, разные цвета видимого света имеют разную длину волны. Это влияет на их взаимодействие с частицами атмосферы. Голубой свет имеет кратчайшую длину волны, поэтому скорее рассеивается. Именно поэтому Луна стала синей на фото.

Кроме того, эффект объясняет почему небо кажется голубым днем. Просто синие длины волн солнечного света рассеиваются больше, что делает их более благоприятными и видимыми для человеческого глаза.

Фото также демонстрирует сияющую паутину искусственных огней, поступающих из Таиланда. Другие видные источники светового загрязнения на изображении излучаются из Вьетнама и острова Хайнань, южного региона Китая.

Согласно данным обсерватории Земли, оранжевый ореол, параллельный кривизне Земли, является краем атмосферы, который, если смотреть из космоса, обычно называют "конечностью Земли".

Напомним, ранее Фокус писал о влиянии гравитации на формирование земной поверхности. Ученые выяснили, что планета Земля до сих пор изменяется благодаря силе тяготения.