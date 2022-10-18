Блискавка у світлі місяця. Астронавт NASA зробив чудові знімки з космосу (фото)

На фотографіях можна побачити сюрреалістичне сяйво блискавки та місячного світла.

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Один з астронавтів на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зробив неймовірне зображення Землі із космосу. На ньому видно дві химерні блакитні плями світла, що мерехтять в атмосфері нашої планети.

Автор фото — неназваний член екіпажу Експедиції 66 зробив фото, коли МКС проходила над Південно-Китайським морем. Фото опублікувала Обсерваторія Землі NASA 9 жовтня, пише Science Alert.

Картина може здатися фантастичною. Насправді це результат 2-х природних явищ, які пов'язані між собою і випадково сталися одночасно.

На першому зображенні можна побачити сильний удар блискавки. Він відбувся десь у Сіамській затоці. Хоча такі удари важко побачити з МКС через хмари, цей удар стався поряд з великою круглою щілиною у верхній частині хмар, створивши разюче світлове кільце.

У правому верхньому куті зображення видно синю пляму. Це результат викривленого світла від Місяця. Орієнтація природного супутника Землі щодо МКС означає, що світло, яке він відбиває від Сонця, проходить прямо через атмосферу планети, що перетворює його на яскраво-блакитну краплю з нечітким ореолом.

[ + – ] Блискавка в місячному світлі на землі Фото: Черное море

За даними обсерваторії Землі, цей ефект обумовлений тим, що частина місячного світла розсіюється на крихітних частинках земної атмосфери. Як правило, різні кольори видимого світла мають різну довжину хвилі. Це впливає на їхню взаємодію з частинками атмосфери. Блакитне світло має найкоротшу довжину хвилі, тому швидше розсіюється. Саме тому Місяць став синім на фото.

Крім того, ефект пояснює, чому небо здається блакитним днем. Просто сині довжини хвиль сонячного світла розсіюються більше, що робить їх сприятливішими та видимими для людського ока.

Фото також демонструє сяючу павутину штучних вогнів, що надходять із Таїланду. Інші видні джерела світлового забруднення на зображенні випромінюються з В'єтнаму та острова Хайнань, південного регіону Китаю.

Згідно з даними обсерваторії Землі, помаранчевий ореол, паралельний кривизні Землі, є краєм атмосфери, який, якщо дивитися з космосу, зазвичай називають "кінцевістю Землі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про вплив гравітації на формування земної поверхні. Вчені з'ясували, що планета Земля досі змінюється завдяки силі тяжіння.