Вспомнить все не получится. Ученые научились стирать память людей во сне

Исследователи обнаружили, что могут заставить людей забывать определенный материал, пока они видят сны.

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Человеческий мозг — весьма сложная и хрупкая конструкция. Ученые десятилетиями пытаются разгадать тайны того, как функционирует наш мозг и как мы могли бы влиять на его работу. На этот раз ученые сосредоточились на изучении нашей памяти и методике стирания определенных воспоминаний, пишет The Guardian.

В ходе исследований группа ученых из Йоркского университета сосредоточилась на изучении того, как проигрывание звуков во время сна может усилить или наоборот ослабить наши воспоминания. Ученые надеются, что когда-о этот подход сможет стать базой для помощи людям, живущим с травмирующими воспоминаниями.

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В общей сложности в исследовании приняли участие 29 человек. Во время эксперимента им показывали различные пары слов на мониторе компьютера. Первое слово всегда представляло собой некий объект, например, велосипед. А второе — указывало либо на место, либо на человека, например, офис или Дэвид Бекхэм. Ученые использовали 60 различных слов, указывающих на объекты и по 60 слов, указывающих на место или человека. В общей сложности реципиентам были показаны обе возможные пары, то есть выборку из 120 различных ассоциаций.

Когда пары слов всплывали на экране, участники слышали, как слово, указывающее на предмет, произносится вслух. После реципиентов проверили на подмножестве ассоциаций — им предоставили одно слово и попросили выбрать парное из шести вариантов.

После этого участники исследования провели ночь в лаборатории сна под наблюдением ученых. Когда они вошли в определенное состояние сна, на что указывали электроды, прикрепленные к их головам, участникам воспроизвели звук произношения 30 слов, указывающих на объекты.

На следующий день ученые вновь провели тест на ассоциации. Результаты показывают, что способность вспомнить первое слово, которое они выучили в паре со словом, указывающим на объект, повышалась, если произношение объектного слова проигрывалось во время сна. Если же объектное слово не было воспроизведено — способность вспомнить снижалась. В то же время ученые обнаружили, что способность вспомнить второе слово в паре с тем же объектным словом наоборот снижалась.

По словам соавтора исследования доктора Эйдана Хорнера, по сути им удалось создать ситуацию, когда существует два конкурентных воспоминания, и посредством вмешательства со стороны ученых, возможно повлиять на то, чтобы человек забыл одно из них.

Хорнер отмечает, что потребуется больше тестов, чтобы понять, как именно работает этот механизм. Но уже сейчас можно сказать, что данное исследование в дальнейшем может быть использовано для помощи людям, переживающим травмирующие воспоминания. С помощью этого способа ученые смогут вытеснить болезненное воспоминание и заменить его другим.

Ранее Фокус писал о том, каким образом человеческий мозг сохраняет воспоминания.