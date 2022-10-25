Какие болезни обостряются с холодами: обезьянья оспа, грипп и ковид зимой 2022-2023

Все, что нужно знать о сезонных заболеваниях и развитии гриппа, коронавируса и обезьяньей оспы с приходом холодов.

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С наступлением холодов стартует и сезон сезонных вирусов, от которых сложно уберечься. Но есть те, к кому инфекции буквально "липнут" — люди с ослабленным иммунитетом, дети, люди в возрасте и перегруженные взрослые, находящиеся в под давлением хронического стресса. Собрали всю полезную информацию о том, какие сезонные болезни обостряются с холодами, а также прогнозы медиков о том, стоит ли ждать эпидемии гриппа, нового витка пандемии коронавируса и эпидемии оспы обезьян этой зимой.

Какие болезни обостряются зимой

ОРВИ и грипп

Сезонные вирусы начинают бушевать с наступлением холодов. Самыми уязвимыми перед респираторными заболеваниями оказываются люди преклонного возраста, с ослабленным иммунитетом и те, кто страдает от хронических заболеваний.

Медики отмечают, что из-за ослабленного иммунитета некоторые люди могут переболеть гриппом или ОРВИ пять, а то и шесть раз за сезон. Причем обычная простуда может уложить на больничный человека на 20 дней, а не пройти за неделю, как это бывает при нормальном течение болезни.

В особой группе риска находятся и люди, которые страдают от хронических заболеваний дыхательных путей — возбудителям болезни гораздо проще проникнуть в уже ослабленную слизистую. Медики советуют начинать повышать иммунитет уже сейчас и не забрасывать лечение хронической болезни — это позволит повысить шансы не подхватить сезонный вирус.

Артриты

Опухающие и покрасневшие суставы, боль во время движения — все это давно перестало быть проблемой лишь людей преклонного возраста. Медики отмечают, что в последние годы артриты все чаще мучают не только пенсионеров, но и 30-летних людей.

Эта болезнь напрямую зависит от температуры за окном. В более теплые зимы обострения артритов встречается реже, а вот сильные морозы — враги человека страдающего артритом.

Медики советуют держать больные суставы в тепле и избегать переохлаждения, а также уделять больше внимания больным суставам — например, заняться гимнастикой дома или в спортзале.

Панкреатит

В целом морозы никоим образом не влияют на работу желудочно-кишечного тракта и поджелудочной. Однако медики заметили, что у больных панкреатитом обострения чаще встречаются зимой — дело в том, что люди склоны "согреваться" с помощью жиров и алкоголя.

Медики советуют стараться придерживаться стандартной диеты — ограничить потребление алкоголя, жирной пищи и солений.

Урологические проблемы

Цистит, уретрит, простатит, пиелонефрит — все эти болячки также обостряются с наступлением холодов. Медики советуют утеплять поясницу, ведь все эти недуги обостряются с ее переохлаждением.

Диабет

Диабетикам также следует поберечь себя в осенне-зимний период. Из-за холодов периферическое кровообращение ослаблено, а потому следует быть осторожнее. Медики предупреждают, что осложнение в виде "диабетической ноги" чаще всего проявляется именно в холода. Совет прост — держите ноги в тепле и следите за уровнем сахара в крови.

Почему обостряются хронические болезни

Хроническими принято считать болезни, с которыми организм не может справиться длительное время. Как правило, болезни перетекают в хронические из-за недостаточного или несвоевременного лечения старой формы заболевания.

Медики считают, что возраст, стресс и общее снижение иммунитета являются главными факторами, влияющими на вероятность развития сезонного обострения. Однако изменчивая погода, повышенная влажность, дожди, холода, сокращение светового дня и изменения атмосферного давления также привносят свою лепту. А потому в осенне-зимний период стоит особенно поберечься.

Какие прививки сделать к зиме

Лучшим способом защититься от сезонных заболеваний, по мнению Всемирной организации здравоохранения, является вакцинация. В данный момент доступно множество вакцин, способных защитить от ряда болезней, в том числе дифтерии, гепатита В, кори, менингита, пневмонии, полиомиелита и многих других.

В преддверии наступления сезона гриппа и ОРВИ медики советуют сделать вакцины от гриппа и COVID-19. В нынешнем сезоне 2022-2023 ВОЗ советует использовать квадривалентные вакцины от гриппа и сделать бустер от коронавируса.

[ + – ] Медики советуют сделать вакцины от гриппа и COVID-19 Фото: spencerbdavis1/pixabay

Будет ли эпидемия гриппа зимой

В последние недели, по данным Министерства здравоохранения Украины, показатель заболеваемости ОРВИ (в том числе коронавирусной инфекцией) составил 335,3 на 100 000 населения. Этот показатель является меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины. Подобная ситуация, по данным ВОЗ, наблюдается и в странах-соседях — заболеваемость на межсезонном уровне, циркуляции вирусов гриппа не обнаружено. Однако расслабляться не стоит.

[ + – ] Распространение гриппа по состоянию на октябрь 2022 Фото: World Health Organization

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней прогнозирует, что эпидсезон в Украине начнется с 3 октября и продлится до 21 мая 2023 года. Ожидается, что в нынешнем осенне-зимнем периоде на территории Украины, и всем Северном полушарии, будут циркулировать сразу четыре штамма гриппа:

вирус, подобный A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013(линия B/Yamagata).

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, в этом году нашу страну ожидает не сложный эпидемический сезон, однако прививаться все же стоит. МОЗ и ВОЗ напоминают, что лучшей профилактикой против вируса гриппа является вакцинация.

В этом сезоне медики рекомендуют прививаться четырехвалентными и трехвалентными вакцинами — первые действуют на все штаммы гриппа, которые ожидаются в этом сезоне, вторые — на все, за исключением Phuket.

Специалисты Киевского городского центра контроля и профилактики болезней отмечают, что вакцинироваться от гриппа можно не только в начале, но и на протяжении всего эпидсезона. Это поможет избежать тяжелых осложнений и снизит риски заболеть.

Грипп при ковиде

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней предупреждает, что вакцина от гриппа не способна защитить от коронавируса и наоборот. А потому стоит прививаться от обоих вирусов.

Ученые отмечают, что одновременное инфицирование гриппом и COVID-19 очень опасно — риск смертности в случае сочетания этих инфекций возрастает в шесть раз.

Кому следует вакцинироваться

Грипп опасен развитием осложнений, а потому ВОЗ выделяет основную группу риска, которым следует привиться первую очередь. К ним относятся:

дети, возрастом от полугода до 5 лет;

взрослые старше 65 лет;

пациенты с хроническими заболеваниями легких;

пациенты с хроническими заболеваниями почек, эндокринной системы и сердца;

пациенты с иммуносупрессией или получающие иммуносупрессивную терапию;

ВИЧ-нфицированные;

больные гемоглобинопатией;

пациенты, принимающие ацетилсалициловую кислоту;

пациенты с эпилепсией, когнитивной дисфункцией, нервно-мышечными нарушениями;

беременные.

Какую вакцину от гриппа выбрать

В этом эпидемологическом периоде ВОЗ рекомендует использовать четырехвалентные вакцины, которые содержат следующие компоненты:

Вакцины на основе куриного эмбриона: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/9/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-подобный вирус; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-подобный вирус;

Рекомбинантные вакцины: A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-подобный вирус; A/Darwin/6/2021 (H3N2)-подобный вирус; B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-подобный вирус; B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-подобный вирус.

Будет ли вспышка коронавируса осенью 2022

С наступлением холодов люди проводят все больше времени вместе в закрытых помещениях, а в большинстве стран уже не действуют меры по ограничению распространения вируса. В результате несколько европейских стран уже сообщают об увеличении числа случаев COVID-19, в том числе госпитализаций и смертей.

По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, этого следовало ожидать — ученые ожидают, что статистика заболеваемости продолжит расти, однако это не значит, что возрастет и смертность. Гебрейесус считает, что сегодня доступны вакцины и терапевтические средства, которые помогут спасти жизни пациентов.

Ученые отмечают, что в нынешнее время доминирующим во всем мире остается Омикрон — сотрудники ВОЗ и другие исследователи фиксируют более 300 различных подвариантов. Впрочем, ученые все еще мало знаю о различных подвариантах Омикрона — по мнению ВОЗ, изучение мутаций этого штамма коронавируса больше походит на "погоню за тенями".

По словам исполнительного директора по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Марии Ван Керхове, в данный момент из всех описанных подлиний Омикрона доминирует BA.5 — на него и его подварианты приходится около 80% всех случаев заражения вирусом.

ВОЗ призывает все страны усилить эпиднадзор, тестирование и секвенирование, а также обеспечить вакцинацию для наиболее уязвимых слоев населения.

[ + – ] Новой вспышки не избежать, но ученые надеются снизить уровень смертности и госпитализаций Фото: Tumisu/pixabay

Когда ждать новую волну коронавируса

Ученые опасаются, что с наступлением зимнего периода в Северном полушарии, в том числе и в Украине увеличится количество заболеваний COVID-19. По словам ученых, в этом сезоне мы, по видимому, столкнемся с новыми штаммами омикронного варианта SARS-CoV-2, которые мутировали и развили способность уклоняться от иммунитета.

По словам биолога-эволюциониста из Католического университета Левена в Бельгии Тома Венселирса, в данный момент ученые наблюдают угасание BA.2, BA.4 и BA.5, подвариантов Омикрона, которые гнали волны эпидемии в прошлом. Но их потомки продолжают развиваться и приобретают мутации, которые помогают им распространяться.

Венселирс отмечает, что нынешний рост заболеваемости, по видимому, связан с отказом от масочного режима и карантинных ограничений, а также ослабеванием иммунитета, созданного ранее сделанными вакцинами.

По мнению ученых, новые волны заболеваемости коронавирусом будут соизмеримы с прошлогодними, по крайней мере по количеству числа заражений. В то же время ученые надеются, что наращивание популяционного иммунитета от вакцин и предыдущих инфекций позволит нам снизить количество госпитализаций и смертности, в сравнении с прошлыми волнами COVID-19. Но предугадать насколько, увы, пока невозможно.

Вакцины от коронавируса

По мнению ученых бустеры, в том числе бивалентные вакцины, по видимому, обеспечат некоторую защиту от заражения проявляющимися подвариантами Омикрона. Однако эффект может продлиться недолго, а потому может потребоваться вторая доза бустера, для создания более стойкой защиты и высокого уровня нейтрализующих антител.

Эпидемиолог Дженнифер Нуццо из Университета Брауна в Провиденсе считает, что старые и новые вакцины против COVID-19 все еще остаются высокоэффективными в предотвращении развития тяжелых осложнений. По мнению Нуццо, бустерные компании в этом сезоне должны быть направлены на основные группы риска — пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в дополнительной защите.

Будет ли эпидемия обезьяньей оспы

Эпидемиологи забили тревогу, когда количество выявленных за неделю случаев заражения за пределами Африки превысило число диагностированных пациентов в период с 1970 по 2021 год.

Первые случаи заражения оспой обезьян также зафиксированы и в Украине. По информации Минздрава, все заболевшие — мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, которые в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с зараженными.

Несмотря на ухудшение ситуации эпидемиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США Джей Хупер считает, что новой эпидемии в мире не случится. По мнению эпидемиолога, вирус обезьяньей оспы не является таким заразным и легко передаваемым от человека к человеку, как, например, SARS-CoV-2.

[ + – ] Ученые надеются создать вакцину от оспы обезьян Фото: Excellentcc/pixabay

Обезьянья оспа не распространяется воздушно-капельным путем, как коронавирус, а лишь через тесный контакт с жидкостями больного — например, слюной, кровью, выделениями из язв и другими.

В данный момент в мире не существует вакцины от оспы обезьян. Впрочем, ученые надеются, что в ближайшее время она все же появится. По словам Хупера, вирусы обезьяньей и обычной оспы подобны, а для последней ученые уже разработали эффективное лечение и вакцины. Исследователи считают, что это во многом позволит ускорить процесс разработки эффективной вакцины против оспы обезьян, а также позволит построить стратегию борьбы с болезнью во всем мире.

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