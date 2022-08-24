Обезьянья оспа на пороге Украины: что нужно знать о симптомах, профилактике и лечении

Ответы на самые актуальные вопросы о вирусе оспы обезьян — как распространяется вирус, можно ли от него защититься и о каких симптомах стоит знать.

Не успели мы отойти от пандемии коронавируса, как на мир обрушилась новая напасть — обезьянья оспа. Это не новая болезнь, ее впервые обнаружили еще в 1958 году — тогда две вспышки произошли в группе обезьян, использовавшихся для исследований.

Ранее вспышки вируса наблюдались лишь на территории Африки с единичными случаями на других континентах. В мае 2022 года все изменилось — сегодня вирус обезьяньей оспы уже выявлен в 92 странах мира. В общей сложности зафиксировано более 35 тысяч инфицированных, из которых 12 человек скончались.

Наиболее массовые вспышки заболевания эпидемиологи фиксируют сегодня в Соединенных штатах и Бразилии, Испании, Германии и Великобритании

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, на сегодня в Украине нет случаев заражения, однако Минздрав пошел на опережение и подготовил плацдарм для диагностики заболевания — тест-системы для выявления обезьяньей оспы.

Отметим, что хоть на территории нашей страны случаев заболевания не выявлено, вирус впритык подходит к границам Украины — так, случаи заражения оспой обезьян зафиксированы в Молдове, Румынии, Латвии и Польше. Наибольшее количество случаев зафиксировано в последней.

Что такое обезьянья оспа и как появилась

Оспа обезьян — редкое заболевание, вызываемое вирусом, принадлежащим к семейству ортопоксвирусов. Ранее оно встречалось лишь в районах Африки, однако также было замечено в других регионах мира.

На сегодня ученые выделяют два вида вируса обезьяньей оспы — первый возник в Центральной Африке, второй — Западной. К счастью для нас, текущая мировая вспышка оспы обезьян вызвана менее опасным типом западноафриканского вируса.

Чаще всего вирус сопровождается грипозными симптомами, такими как озноб, лихорадка, а также сыпь, которая чаще всего проходит за несколько недель. Ученые установили, что вирус чаще всего передается через контакт человека с инфицированным животным, реже — через кожный контакт с инфицированным человеком.

Десятилетиями ученые наблюдали вспышки обезьяньей оспы лишь в приделах Африки, а также единичные случаи за пределами континента. Но в 2022 году все изменилось — вспышки оспы обезьян одна за другой появлялись на разных континентах — теперь их отмечают на территории Америки, Европы и Австралии.

Карата распространения оспы обезьян в 2022 году

[ + – ] Карта распространения оспы обезьян Фото: Our World in Data

Как не заразиться обезьяньей оспой

Ученые установили, что оспа обезьян передается при контакте с зараженным животным или человеком. Заражение от животного возможно через поврежденную кожу, например, царапины или порезы. Также инфицирование возможно через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями зараженного, и непосредственно при контакте с очагами оспы (язвами).

Отмечается, что хоть заражение от человека к человеку и встречается реже, оно также возможно. Чаще всего заболевание провоцирует контакт с язвами, струпьями, респираторными частицами или ротовой жидкостью — объятия, поцелуи, секс. Пока ученым не удалось установить возможно ли заражение обезьяньей оспой через вагинальные выделения или сперму — исследования продолжаются. Еще одним способ инфицирования ученые считают контакт с вещами или одеждой больного.

К слову, никаких возрастных ограничений для обезьяньей оспы не существует — в Африке большинство заболевших — дети до 15 лет, за пределами континента — возраст инфицированных разнится. Существует гипотеза, что за пределами Африки вирус оспы обезьян чаще встречается у гомосексуальных мужчин, однако науке известны многочисленные случаи заболевания людей, которые не попадают в эту категорию.

Основные симптомы оспы обезьян

Науке известны случаи, когда первые симптомы появлялись у зараженных лишь спустя несколько недель, в других же случаях симптоматика проявляется уже в первые дни заражения. Ученые выделяют приблизительный инкубационный период в пределах от нескольких дней до нескольких недель.

Первые признаки заражения схожи с гриппозными симптомами:

жар и озноб;

головные и мышечные боли;

усталость;

воспаление лимфатических узлов.

Более серьезными симптомами обезьяньей оспой считаются:

затрудненное дыхание;

новая или усиленная боль в груди;

скованность мышц шеи;

неясность сознания;

неспособность говорить или двигаться;

потеря сознания;

судороги.

При появлении любого из этих признаков следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

В большинстве случае сыпь появляется у больного уже через несколько дней. Первые очаги оспы представляют собой плоские красные бугорки, которые вызывают дискомфорт и болезненные ощущения. Ученые отмечают, что язвы могут появиться не только на коже заболевшего, но и на слизистых тканях — во рту, влагалище или анусе. Через некоторое время бугорки становятся волдырями и наполняются гноем. На последнем этапе волдыри подсыхают, покрываются коркой и в конце концов, отпадают. Исследования показали, что весь процесс может занять от двух до четырех недель.

Однако симптоматика нынешней вспышки оспы обезьян может немного отличаться — известны случаи, когда болезнь протекала без воспаления и увеличения лимфатических узлов, лихорадки и других первичных симптом. Ученые настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью при обнаружении ряда симптомов, схожих с первыми признаками оспы обезьян.

Как диагностируют обезьянью оспу

Вирус имеет схожую симптоматику с респираторными заболеваниями и болезнями с высыпаниями, а потому потребуется более глубокий анализ. Даже при наличии известной симптоматики необходимо пройти ПЦР тест, который подтвердит или опровергнет наличие вируса. Очаги оспы обезьян напоминают язвы при других заболеваниях с сыпью — например, корь или ветрянку. Для постановки верного диагноза понадобится сдать образец пораженной ткани и анализ крови.

Страны-лидеры по количеству случаев заражения оспой обезьян

[ + – ] Страны-лидеры по количеству случаев заражения оспой обезьян Фото: Our World in Data

Как лечится обезьянья оспа

Оспа обезьян считается самокупирующимся заболеванием — как правило, спустя 2-4 недели все симптомы исчезают и болезнь уходит. Врачи советуют пациентам в этот период избегать контактов с людьми, следить за водным балансом и принимать препараты для лечения вторичных бактериальных инфекций, если такие будут наблюдаться. Ученые также исследовали пользу противовирусных препаратов в борьбе с обезьяньей оспой — частично они могут облегчить симптомы, но не являются панацеей. Также исследователи работают над несколькими экспериментальными препаратами, но на сегодня они не доступны широким массам.

Также ученые разработали ряд вакцин, которые способны защитить от вируса обезьяньей оспы. В данный момент лишь одна из них является сертифицированной и активно используется для вакцинации населения планеты.

Профилактика оспы обезьян

На данный момент разработаны три вакцины, рекомендованные для использования против оспы обезьян. Однако официально на территории Канады, Евросоюза и США одобрена только одна — MVA-BN, две другие еще находятся на стадии изучения эффективности. Ученые отмечают, что вакцинация не дает мгновенной защиты от вируса, а на адаптацию организма может уйти несколько недель.

Также ученые советуют придерживаться некоторых правил в повседневной жизни, это поможет предотвратить заражение:

избегать контакта с инфицированными животными (в особенности больными или мертвыми);

избегать контакта с постельным бельем и другими предметами больных, а также малознакомых людей;

термически обрабатывать продукты, в особенности мясо;

мыть руки с мылом и использовать антисептик;

избегать контакта с людьми, которые могут быть заражены вирусом;

использовать средства контрацепции и отказаться от незащищенного секса;

носить маску, закрывающую рот и нос, в общественных местах;

избегайте прикосновений к поверхностям в общественных местах.

Можно ли умереть от оспы обезьян

Сегодня в мире бушует менее серьезный западноафриканский вирус оспы обезьян. Сам по себе он не способен привести к летальному исходу. Чего не скажешь об осложнениях, которые могут быть вызваны оспой обезьян — например, пневмония, инфекции головного мозга и глаз, они могут оказаться смертельными. На сегодня в мире уже задокументировано более десятка случаев заражения обезьяньей оспой с летальным исходом.

Напомним, ранее Фокус также писал о том, кто является наиболее подвержен риску заразиться оспой обезьян.