Мавпяча віспа на порозі України: що потрібно знати про симптоми, профілактику та лікування

Відповіді на найактуальніші питання про вірус віспи мавп — як поширюється вірус, чи можна від нього захиститися і про які симптоми варто знати.

Не встигли ми відійти від пандемії коронавірусу, як на світ обрушилася нова напасть — мавпяча віспа. Це не нова хвороба, її вперше зафіксували ще в 1958 році — тоді два спалахи відбулися у групі мавп, які використовуються для досліджень.

Раніше спалахи вірусу спостерігалися лише на території Африки з поодинокими випадками на інших континентах. У травні 2022 року все змінилося — сьогодні вірус мавпячої віспи вже виявлено в 92 країнах світу. Загалом зафіксовано понад 35 тисяч інфікованих, з яких 12 осіб померли.

Найбільш масові спалахи захворювання епідеміологи фіксують сьогодні у Сполучених штатах і Бразилії, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, на сьогодні в Україні немає випадків зараження, проте МОЗ пішло на випередження і підготувало плацдарм для діагностики захворювання — тест-системи для виявлення мавпячої віспи.

Зазначимо, що хоч на території нашої країни випадків захворювання не зафіксовано, вірус впритул підходить до кордонів України — так, випадки зараження віспою мавп зафіксовано в Молдові, Румунії, Латвії та Польщі. Найбільше випадків зафіксовано в останній.

Що таке мавпяча віспа і як з'явилася

Віспа мавп — рідкісне захворювання, яке викликається вірусом, що належить до сімейства ортопоксвірусів. Раніше воно зустрічалося лише в районах Африки, проте також було помічено в інших регіонах світу.

На сьогодні вчені виділяють два види вірусу мавпячої віспи — перший виник у Центральній Африці, другий — Західній. На щастя для нас, поточний світовий спалах віспи мавп спричинений менш небезпечним типом західноафриканського вірусу.

Найчастіше вірус супроводжується грипозними симптомами, такими як озноб, лихоманка, а також висип, який найчастіше проходить за кілька тижнів. Учені встановили, що вірус найчастіше передається через контакт людини з інфікованою твариною, рідше через шкірний контакт з інфікованою людиною.

Десятиліттями вчені спостерігали спалахи мавпячої віспи лише в межах Африки, а також поодинокі випадки за межами континенту. Але в 2022 році все змінилося — спалахи віспи мавп один за одним з'являлися на різних континентах — тепер їх фіксують на території Америки, Європи та Австралії.

Карата поширення віспи мавп у 2022 році

[ + – ] Карта поширення віспи мавп Фото: карта распространения оспы обезьян

Як не заразитися мавпячою віспою

Учені встановили, що віспа мавп передається під час контакту із зараженою твариною або людиною. Зараження від тварини можливе через пошкоджену шкіру, наприклад подряпини або порізи. Також інфікування можливе через прямий контакт із кров'ю або біологічними рідинами зараженого, і безпосередньо під час контакту з осередками віспи (виразками).

Зазначається, що хоч зараження від людини до людини і зустрічається рідше, воно також можливе. Найчастіше захворювання провокує контакт із виразками, струпами, респіраторними частинками або ротовою рідиною — обійми, поцілунки, секс. Поки вченим не вдалося встановити чи можливе зараження мавпячою віспою через вагінальні виділення чи сперму — дослідження продовжуються. Ще одним способом інфікування вчені вважають контакт із речами чи одягом хворого.

До речі, жодних вікових обмежень для мавпячої віспи не існує — в Африці більшість хворих — діти до 15 років, за межами континенту — вік інфікованих відрізняється. Існує гіпотеза, що за межами Африки вірус віспи мавп частіше зустрічається у гомосексуальних чоловіків, проте науці відомі численні випадки захворювання людей, які не потрапляють до цієї категорії.

Основні симптоми віспи мавп

Науці відомі випадки, коли перші симптоми з'являлися у заражених лише через кілька тижнів, в інших випадках симптоматика проявляється вже в перші дні зараження. Учені виділяють приблизний інкубаційний період у межах від кількох днів до кілька тижнів.

Перші ознаки зараження схожі на грипозні симптоми:

жар та озноб;

головні та м'язові болі;

втома;

запалення лімфатичних вузлів.

Більш серйозними симптомами мавпячої віспи вважаються:

утруднене дихання;

новий або посилений біль у грудях;

скутість м'язів шиї;

неясність свідомості;

нездатність говорити чи рухатися;

втрата свідомості;

судоми.

З появою будь-якої з цих ознак варто негайно звернутися за медичною допомогою.

У більшості випадків висип з'являється у хворого вже через кілька днів. Перші осередки віспи є плоскими червоними горбками, які викликають дискомфорт і болісні відчуття. Учені зазначають, що виразки можуть з'явитися не тільки на шкірі хворого, а й на слизових тканинах — у роті, піхві чи анусі. Через деякий час горбики стають пухирями і наповнюються гноєм. На останньому етапі пухирі підсихають, покриваються кіркою і зрештою відпадають. Дослідження показали, що весь процес може тривати від двох до чотирьох тижнів.

Проте симптоматика нинішнього спалаху віспи мавп може трохи відрізнятися — відомі випадки, коли хвороба протікала без запалення і збільшення лімфатичних вузлів, лихоманки й інших первинних симптомів. Учені рекомендують звертатися за медичною допомогою після виявлення низки симптомів, схожих із першими ознаками віспи мавп.

Як діагностують мавпячу віспу

Вірус має схожу симптоматику з респіраторними захворюваннями та хворобами з висипаннями, а тому потрібен більш глибокий аналіз. Навіть за наявності відомої симптоматики необхідно пройти ПЛР тест, який підтвердить чи спростує наявність вірусу. Осередки віспи мавп нагадують виразки при інших захворюваннях із висипом — наприклад, кір або вітрянку. Для встановлення правильного діагнозу знадобиться здати зразок ураженої тканини й аналіз крові.

Країни-лідери за кількістю випадків зараження віспою мавп

[ + – ] Країни-лідери за кількістю випадків зараження віспою мавп Фото: список стран оспа обезьян

Як лікується мавпяча віспа

Віспа мавп вважається самокупованим захворюванням — як правило, через 2-4 тижні всі симптоми зникають і хвороба йде. Лікарі радять пацієнтам у цей період уникати контактів із людьми, стежити за водним балансом і приймати препарати для лікування вторинних бактеріальних інфекцій, якщо такі спостерігатимуться. Учені також досліджували користь противірусних препаратів у боротьбі з мавпячою віспою — частково вони можуть полегшити симптоми, але не є панацеєю. Також дослідники працюють над кількома експериментальними препаратами, але сьогодні вони не доступні широким масам.

Також учені розробили низку вакцин, які здатні захистити від вірусу мавпячої віспи. Наразі лише одна з них є сертифікованою та активно використовується для вакцинації населення планети.

Профілактика віспи мавп

Наразі розроблено три вакцини, рекомендовані для використання проти віспи мавп. Проте офіційно на території Канади, Євросоюзу та США схвалено лише одну — MVA-BN, дві інші ще перебувають на стадії вивчення ефективності. Вчені зазначають, що вакцинація не дає миттєвого захисту від вірусу, а на адаптацію організму може піти кілька тижнів.

Також учені радять дотримуватися деяких правил у повсякденному житті, це допоможе запобігти зараженню:

уникати контакту з інфікованими тваринами (особливо хворими чи мертвими);

уникати контакту з постільною білизною та іншими предметами хворих, а також малознайомих людей;

термічно обробляти продукти, особливо м'ясо;

мити руки з милом і використовувати антисептик;

уникати контакту з людьми, які можуть бути заражені вірусом;

використовувати засоби контрацепції та відмовитися від незахищеного сексу;

носити маску, що закриває рот і ніс, у громадських місцях;

уникайте дотиків до поверхонь у громадських місцях.

Чи можна померти від віспи мавп

Сьогодні у світі вирує менш серйозний західноафриканський вірус віспи мавп. Сам собою він не здатний призвести до смерті. Чого не скажеш про ускладнення, які можуть бути спричинені віспою мавп — наприклад, пневмонія, інфекції головного мозку й очей, вони можуть виявитися смертельними. На сьогодні у світі вже задокументовано понад десяток випадків зараження мавпячою віспою з летальним кінцем.

Нагадаємо, раніше Фокус також писав про те, хто є найбільш схильний до ризику заразитися віспою мавп.