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Технологии и наука

Выращивая картошку, нашел ценный артефакт. Как статуя VII века попала в руки фермера

Балбал, каменные статуи, история, археология

Фермер Эркин Турбаев обнаружил ценный артефакт абсолютно случайно.

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Многие ценные артефакты обычно находят случайно во время строительных проектов. Иногда, важные исторические вещи попадают в руки фермеров. Подобный случай повторился в Кыргызстане.

15 октября 2022 года фермер по имени Эркин Турбаев пахал свою землю в районе озера Иссык-Куль Северного Тянь-Шаня. И во время этого раскопал огромную статую Балбал VI века, пишет — Ancient Origins.

Сначала он подумал, что это обычный камень, поэтому зарылся в землю, чтобы его убрать. Выкопав глубже, понял, что на самом деле его плуг ударил большую каменную статую. Она изображала лицо и верхнюю часть человека. Впоследствии Турбаев понял, что обнаружил Балбал – тип мемориальной статуи, означавший надгробие или могильный маркер. Его использовали жители Средней Азии первого тысячелетия, преимущественно кочевые турки.

Балбал имела длину 3 метра. На фигуре были вырезаны головной убор и броня, поэтому предположили, что это мужчина. В левой руке он держал меч. Это указало на статус воина. На нижней части изваяния ничего не было. Вероятно, она просто была похоронена в земле. Историк Жанболот Абдикеримов внимательно изучил надписи на статуе, отметив, что этот человек имел важный титул на момент смерти.

Кыргызстан, каменные бабы, артефакты, история Средней Азии Fullscreen
Фермер рядом с ценной исторической находкой
Фото: Ancient Origins

Это не первая подобная находка в Кыргызстане. Есть две теории их происхождения. Одна из них говорит о том, что в VI и VII ст. турки приняли другие погребальные практики, отличавшиеся от привычных. По другой версии, статуи представляют проигравших в битве во время войны. Они должны были стать слугами героя в том мире, поэтому их ставили у места захоронения. Возможно, статуи – это отражение самых смелых воинов из вражеского лагеря.

Однако сегодня авторами считаются кочевые турецкие племени, известные как Гектюрки. Еще в доисламские времена они организовали обширную конфедерацию народов в Средней Азии. В то же время наличие балбалов на их подконтрольных землях помогло историкам определить границы этого протогосударства.

Историк Жанболот Абдикеримов отметил, что земли у Иссык-Куль были заняты более 2000 лет. Но в регионе находят курганы, которые датируют даже ІІІ ст. до н. э. Кроме того, в Кыргызстане сегодня много открытых балбалов. Хотя они распространились в доисламскую эпоху, многие каменные изваяния сохранились до наших дней. А это придает археологам и историкам ценное понимание производящей их культуры.

Напомним, ранее Фокус писал об уникальной археологической находке. В российских пещерах обнаружили остатки целой семьи неандертальцев.