Вирощуючи картоплю, знайшов цінний артефакт. Як статуя VII століття потрапила до рук фермера

Фермер Еркін Турбаєв виявив цінний артефакт абсолютно випадково.

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Багато цінних артефактів зазвичай знаходять випадково під час будівельних проєктів. Іноді важливі історичні речі потрапляють до рук фермерів. Такий випадок повторився у Киргизстані.

15 жовтня 2022 року фермер, на ім'я Еркін Турбаєв, орав свою землю в районі озера Іссик-Куль Північного Тянь-Шаню. І під час цього розкопав величезну статую Балбал VI століття, пише Ancient Origins.

Спочатку він подумав, що це звичайний камінь, тож закопався в землю, щоб його прибрати. Викопавши глибше, зрозумів, що насправді його плуг вдарив велику кам'яну статую. Вона зображала обличчя та верхню частину людини. Згодом Турбаєв зрозумів, що виявив Балбал — тип меморіальної статуї, який означав надгробок чи могильний маркер. Його використовували жителі Середньої Азії першого тисячоліття, переважно кочові турки.

Балбал мала довжину 3 метри. На фігурі вирізано головний убір та броню, тому припустили, що це чоловік. У лівій руці він тримав меч. Це свідчило про статус воїна. На нижній частині статуї нічого не було. Ймовірно, її просто поховали в землі. Історик Жанболот Абдікерімов уважно вивчив написи на статуї, зазначивши, що ця людина мала важливий титул на момент смерті.

[ + – ] Фермер поруч із цінною історичною знахідкою Фото: Коммод

Це не перша така знахідка у Киргизстані. Є дві теорії їхнього походження. Одна з них говорить про те, що у VI та VII ст. турки прийняли інші похоронні практики, що відрізнялися від звичних. За іншою версією, статуї представляють тих, хто програв у битві під час війни. Вони мали стати слугами героя у тому світі, тому їх ставили біля місця поховання. Можливо, статуї — це зображенням найсміливіших воїнів із ворожого табору.

Проте сьогодні авторами вважаються кочові турецькі племені, відомі як Гектюрки. Ще в доісламські часи вони організували велику конфедерацію народів у Середню Азію. Водночас наявність балбалів на їхніх підконтрольних землях допомогла історикам визначити межі цієї протодержави.

Історик Жанболот Абдікерімов зазначив, що землі у Іссик-Куль були зайняті понад 2000 років. Але у регіоні знаходять кургани, які датують навіть ІІІ ст. до зв. е. Крім того, у Киргизстані сьогодні багато відкритих балбалів. Хоча вони поширилися в доісламську епоху, багато кам'яних статуй збереглися до наших днів. А це надає археологам та історикам цінне розуміння культури, що їх виробляє.

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