Ученые рассказали, почему кошки и собаки линяют

Линька – естественный процесс для всех питомцев. Обычно линька сопровождается сменой шерсти два раза в год: весной и летом. Однако иногда она начинается вне сезона и продолжается длительное время.

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Питомцы приносят бесконечную радость в нашу жизнь, однако никто не будет спорить, что единственный момент, нарушающий идиллию между хозяевами и их любимцами — линька, пишет Scrubs Home Cleaning.

Постоянное обнаружение шерсти домашних животных по всему дому не только неприятно, но и негативно влияет на некоторых людей, имеющих аллергию.

Почему кошки и собаки линяют?

[ + – ] Все кошки и собаки теряют хотя бы немного шерсти в течение года

Линька — это природное обновление шерстяного покрова. Старый подшерсток и остевые волосы выпадают, чтобы освободить место новым.

Все кошки и собаки теряют хотя бы немного шерсти в течение года. Летом линька помогает сохранять прохладу, когда температура начинает повышаться. Большинство пород кошек и собак переживают тяжелые периоды линьки примерно два раза в год. Однако линька может ухудшиться, когда животные беременны или имеют определенные виды заболеваний.

Весенняя линька помогает домашним животным избавиться от тяжелой зимней шерсти, тогда как осенняя помогает им подготовиться к выращиванию зимней шерсти.

Цикл линьки может меняться в зависимости от того, сколько времени домашнее животное проводит внутри дома, а не снаружи. Домашние животные подвергаются воздействию кондиционера летом и отопления зимой, а также искусственного освещения. Таким образом, это может сбить их внутренние часы, что может привести к относительно постоянной линьке в течение года.

Все зависит от породы

[ + – ] На самом деле, количество шерсти во многом зависит от породы вашей собаки или кошки

На самом деле, количество шерсти, которое вы найдете в своем доме, во многом зависит от породы вашей собаки или кошки. У одних пород кошек и собак два толстых слоя шерсти, у других — только один. Так, например, если у вас есть кошка мейн-кун, вы будете иметь дело с гораздо большим количеством шерсти, чем если бы у вас был бирманский кот. Точно так же хаски являются одними из самых сильно линяющих собак, в то время как пудели почти не линяют.

Напомним, что ранее исследователи объяснили, можно ли кошкам давать молоко. Как отмечают ученые, на самом деле большинство кошек не переносят лактозу, так как в их кишечнике нет фермента (лактазы) для переваривания сахара в молоке (лактозы).