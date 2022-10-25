Взлом системы. Ученые научились читать мысли людей, даже не касаясь головы

Раньше исследователи могли расшифровывать мысли лишь посредством вживления специальных чипов глубоко в мозг. Теперь это возможно даже на расстоянии.

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Ученые не первый год работают над "взломом" человеческого мозга — в более ранних исследованиях ученые научились вживлять в мозг человека специальные чипы, с помощью которых, пусть и не дословно, можно понять о чем думает человек. В новом исследовании ученые пошли еще дальше — чипы больше не нужны, "взломать" человеческий мозг получится и на расстоянии, пишет Science Alert.

Нейробиологи из Техасского университета в Остине разработали неинвазивный метод расшифровки человеческих мыслей — для этого они использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

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С помощью фМРТ ученые отслеживали поток насыщенной кислородом крови через мозг. Активным клеткам мозга требуется больше энергии и кислорода, а значит эта информация обеспечивает косвенное измерение активности мозга человека. Отметим, что данный метод сканирования не может фиксировать активность мозговых клеток в реальном времени. Однако ученые обнаружили, что могут использовать эту, пусть и не идеальную прокси-меру, для расшифровки человеческих мыслей. Конечно нейробиологи не смогут воспроизвести дословный перевод, однако вполне способны понять о чем думают люди. По словам старшего автора исследования Александра Хута, еще 20 лет назад ученые вряд ли смогли бы поверить в то, что это станет реальностью.

В ходе исследования ученые просканировали мозг трех человек — женщины и двух мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. В общей сложности каждый из реципиентов прослушал 16 часов различных подкастов и записанных радиопередач — во время каждого из аудио-сеансов испытуемые находились в сканере.

После записи были помещены в специальный компьютерный алгоритм, который сами ученые назвали "декодером". Этот алгоритм по сути сравнивал паттерны в подкастах и записях активности мозга.

По словам Хута, на основе данных фМРТ алгоритм способен создать историю, которая, по мнению ученых, весьма совпадает с сюжетом подкаста или радиопередачи. Простыми словами, основываясь на активности мозга, "декодер" мог рассказать, какую именно радиопередачу или подкаст слушал испытуемый в тот или иной момент.

Тем не менее, по словам Хута, "декодер" нуждается в доработке — исследования показали, что он достаточно точно может восстановить события и описать сюжет, однако путается в том, кто и что делает.

В дальнейшем исследователи надеются доработать "декодер", чтобы его могли использовать люди, которые не могут говорить или печатать.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились читать мысли пациентов, находящихся в вегетативном сне.