Злам системи. Учені навчилися читати думки людей, навіть не торкаючись голови

Раніше дослідники могли розшифровувати думки лише за допомогою імплантації спеціальних чіпів глибоко в мозок. Тепер це можливо навіть на відстані.

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Учені не перший рік працюють над "зломом" людського мозку — у більш ранніх дослідженнях учені навчилися вживляти в мозок людини спеціальні чіпи, за допомогою яких, хай і не дослівно, можна зрозуміти про що думає людина. У новому дослідженні вчені пішли ще далі — чіпи більше не потрібні, "зламати" людський мозок вдасться і на відстані, пише Science Alert.

Нейробіологи з Техаського університету в Остіні розробили неінвазивний метод розшифровування людських думок — для цього використовували функціональну магнітно-резонансну томографію (фМРТ).

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За допомогою фМРТ учені відстежували потік насиченої киснем крові через мозок. Активним клітинам мозку потрібно більше енергії та кисню, отже ця інформація забезпечує непрямий вимір активності мозку людини. Зазначимо, що цей метод сканування не може фіксувати активність мозкових клітин у реальному часі. Проте вчені з'ясували, що можуть використовувати цей, нехай і не ідеальний проксі-захід, для розшифрування людських думок. Звичайно, нейробіологи не зможуть відтворити дослівний переклад, проте цілком здатні зрозуміти про що думають люди. За словами старшого автора дослідження Олександра Хута, ще 20 років тому вчені навряд чи змогли б повірити, що це стане реальністю.

У процесі дослідження вчені просканували мозок трьох людей — жінки та двох чоловіків віком від 20 до 30 років. Загалом кожен із реципієнтів прослухав 16 годин різних подкастів і записаних радіопередач — під час кожного з аудіо-сеансів випробувані перебували в сканері.

Після запису було вміщено в спеціальний комп'ютерний алгоритм, який самі вчені назвали "декодером". Цей алгоритм по суті порівнював патерни у подкастах і записах активності мозку.

За словами Хута, на основі даних фМРТ алгоритм здатний створити історію, яка, на думку вчених, дуже збігається із сюжетом подкасту чи радіопередачі. Простими словами, ґрунтуючись на активності мозку, "декодер" міг розповісти, яку саме радіопередачу чи подкаст слухав випробуваний у той чи інший момент.

Проте, за словами Хута, "декодер" потребує доопрацювання — дослідження показали, що він досить точно може відновити події та описати сюжет, проте плутається у тому, хто і що робить.

Надалі дослідники сподіваються доопрацювати "декодер", щоб його могли використовувати люди, які не можуть говорити чи друкувати.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися читати думки пацієнтів, які перебувають у вегетативному сні.