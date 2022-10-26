Впервые в истории. Ученые научились выращивать волосы в лаборатории

Эксперимент с мышами может сильно помочь в лечении от выпадения волос.

Related video

Лечить выпадение волос может стать гораздо проще. Японские исследователи из Национального университета Йокогами вырастили волосяные фолликулы in vitro впервые в истории.

Это значительный успех. В исследовании, опубликованном в журнале Science Advance, можно подробнее прочитать о том, как введенные структуры изменяют клетки кожи в мыши с помощью специального геля, пишет Neoscope.

Так исследователи культуры перепрограммируют клетки, чтобы стимулировать рост волос. Японская команда стремится более подробно изучить взаимодействие между клетками кожи и соединительными тканями. Именно такая интеракция вызывает рост волос.

Постепенно команда вырастила "органоиды" – "крошечные простые версии органов". Дальше с помощью геля их перепрограммировали. Это сделали, чтобы "имитировать природную среду волосяных фолликул".

Только через месяц волосяные фолликулы выросли в длину три миллиметра. Предполагают, что такое время обусловлено особенностью мышей. Цикл роста волос у них длится примерно один месяц, – отметил Джунджи Фукада.

Он отметил, что сейчас его команда работает над подобным экспериментом. Однако на этот раз он будет проведен с клетками кожи человека.

Кайрбаан Годивала-Дилке, эксперт по медицинским наукам из Университета Королевы Марии в Лондоне предостерегла всех. Она отметила, что открытие пока не является ключом для лечения выпадения волос.

В то же время, будущее она видит оптимистично. Годивала-Дилке говорит, что сегодня закладывают основу для такого вида человека. Возможно, со временем можно будет взять пышные волосы чьего-то лица и вырастить их в лаборатории.

А потом использовать эти фолликулы для трансплантации.

Напомним, ранее Фокус писал о самых распространенных болезнях, обостряющих в холодное время года.