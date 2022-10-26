Вперше в історії. Вчені навчилися вирощувати волосся у лабораторії

Експеримент з мишами може сильно допомогти у лікуванні випадіння волосся.

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Лікувати випадіння волосся може стати набагато простіше. Японські дослідники з Національного університету Йокогамі виростили волосяні фолікули in vitro вперше в історії.

Це значний успіх. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advance, можна докладніше прочитати, як введені структури змінюють клітини шкіри в миші за допомогою спеціального гелю, пише Neoscope.

Так дослідники культури перепрограмують клітини, щоби стимулювати зростання волосся. Японська команда прагне докладніше вивчити взаємодію між клітинами шкіри та сполучними тканинами. Саме така інтеракція спричиняє зростання волосся.

Поступово команда виростила "органоїди" — "маленькі прості версії органів". Потім за допомогою гелю їх перепрограмували. Це зробили, щоб "імітувати природне середовище волосяних фолікул".

Лише за місяць волосяні фолікули виросли завдовжки три міліметри. Припускають, що час обумовлено особливістю мишей. Цикл зростання волосся у них триває приблизно один місяць, – зазначив Джунджі Фукада.

Він зазначив, що зараз його команда працює над подібним експериментом. Однак цього разу він буде проведений із клітинами шкіри людини.

Кайрбаан Годіла-Ділке, експертка з медичних наук з Університету Королеви Марії у Лондоні застерегла всіх. Вона зазначила, що це відкриття поки що не є ключем для лікування випадання волосся.

Водночас майбутнє вона бачить оптимістично. Годіла-Ділке каже, що сьогодні закладають основу для такого виду людини. Можливо, згодом можна буде взяти пишне волосся чиєїсь особи і виростити його в лабораторії.

А потім використати ці фолікули для трансплантації.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпоширеніші хвороби, що загострюють у холодну пору року.