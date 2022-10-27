12 вестников расставания: психологи назвали главных "врагов" прочных отношений

В новом исследовании ученые описали главные причины, почему пары расстаются.

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Будь то относительно новые отношения или продолжительный брак, расставаться всегда тяжело. Психологи отмечают, что большинство людей нуждаются в терапии после расставания и, как правило, задаются одними и теми же опросами — что я сделал не так, можно ли было спасти отношения и почему меня преследуют неудачи на любовном фронте, пишет Forbes.

В новом исследовании психологи сосредоточились на изучении самых распространенных причин разрыва отношений. В новом исследовании британские ученые провели опрос среди пар и пришли к выводу, что существует 12 наиболее распространенных причин расставаний, причем они одинаково важны как для женщин, так и мужчин.

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12 основных причин расставаний

Разлука; Ссоры; Неверность; Отсутствие уважения; Разные интересы; Стрессы; Нервозность; Финансовые проблемы; Неравное распределение домашних обязанностей; Трудности в сексе; Домашнее насилие; Невозможность иметь детей; Алкогольная, наркотическая или азартная зависимость.

Любопытно, что две основные причины расставания одинаковы для обоих полов — мужчины и женщины одинаково часто называли разлуку и постоянные ссоры причинами для расторжения отношений. В то же время неуважение, финансовые проблемы, домашнее насилие и неравное распределение домашних обязанностей больше задевали женщин, чем мужчин

Не менее любопытным оказался и тот факт, что проблемы, повлекшие развод или расставание, как правило, присутствовали в начале отношений. Психологи считают, что подобные проблемы должны стать первыми звоночками еще в начале отношений — важно настроиться на предупреждающие сигналы и не ожидать, что они растворятся сами по себе.

Отметим, что как бы не было тяжело, важно понимать, что расставание исцеляет — предыдущее исследование показало, что оба партнера получают существенную психологическую выгоду от расставания. Кроме того, задаваясь вопросом, почему не выходит достичь некоторых высот на любовном фронте, важно помнить, что каждый третий человек в возрасте от 18 до 35 лет расставался хотя бы один раз за последние два года. А половина первых браков заканчиваются разводами.

Психологи настаивают, что расставание в действительности может стать одним из самых болезненных опытов в жизни, однако людям необходимо попытаться извлечь из него урок.

В более раннем исследовании ученые также выяснили, что расставания причиняют больше боли, когда жизни людей тесно переплетены — например, вы живете вместе, ваши финансовые истории переплетены, у вас есть общие дети, питомцы или друзья. Все это можно учесть до того, когда вы решите вновь испробовать свои силы на любовном фронте.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему женщины и мужчины избегают серьезных отношений.