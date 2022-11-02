Не стесняйтесь в выражениях. Ученые рассказали, почему ругань делает нас лучше и счастливее

Новое исследование подтвердило силу ругательств — это чертовски важно и чертовски умно.

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Вы замечали, что иногда нет лучше способа успокоиться, чем хорошенько выругаться? Ученые, похоже, нашли этому объяснение — оказывается крепкое словцо способно не только сделать нас счастливее, но и лучше, пишет The Guardian.

Исследователи обнаружили, что ругань связана с множество желаемых результатов разговора, например, способна сделать вас более убедительным в споре. Кроме того, исследования показывают, что употребление крепкого словца также способно сделать человека счастливее, менее восприимчивым к боли, а также здоровее.

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Казалось бы со всех сторон одни плюсы, однако ученые предупреждают, что не стоит полностью переходить на нецензурную лексику — увы, количество бранных слов вряд ли сделает вас еще более счастливым. Во-первых, нецензурные выражения все еще имеют негативный оттенок, во-вторых, ругань легко интерпретировать как невежливость или унижение, или даже проявление агрессии. Ученые подчеркивают, что в вопросе ругани контекст — решает все.

Любопытно, что некоторые бранные слова приобрели свой контекст спустя время, тогда как другие появились позже. Ученые точно знают, что сами слова не имеют особого значения, например, ругательства на иностранном языке не вызывают у людей такой же реакции. Более того, ругательства принесут меньше счастья и здоровья тем, кто говорит на них как на родном языке.

Ученые предполагают, что нецензурная лексика вызывает эмоциональное возбуждение, потому что нас наказывали за использование ругательных слов в детстве. Однако в данный момент существует не так много эмпирических доказательств в пользу этой гипотезы.

Вероятнее всего, нецензурная брань обрабатывается другой частью мозга, чем остальная речь. Ученые предполагают, что ругань может активировать миндалевидное тело и базальные ганглии, а не структуры обработки более высокого порядка.

В ходе исследования ученые также обнаружили, что нецензурная лексика способна оказывать психологические, эмоциональные и даже физиологические эффекты. Например, во время одного исследования люди, которые ругались, могли дольше держать руки в ледяной воде, чем те, кто не ругался. Кроме того, исследователи заметили, что повторение ругательств повышает мышечную работоспособность во время физических тренировок.

Любопытно, что исследования также показали, что бранные слова способны укрепить социальные отношения и повысить доверие. Например, текстовые сообщения с парой крепких слов кажутся более правдоподобными. А потому ученые настоятельно рекомендуют, не сдерживаться в выражениях и время от времени давать себе хорошенько выругаться.

Ранее Фокус писал о том, что нецензурная брань помогает терпеть боль.