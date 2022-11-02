Не соромтеся у висловлюваннях. Вчені розповіли, чому лайка робить нас кращими і щасливішими

Нове дослідження підтвердило силу лайок — це страшенно важливо і страшенно розумно.

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Ви помічали, що іноді немає кращого способу заспокоїтися, ніж добре вилаятися? Вчені, схоже, знайшли цьому пояснення — виявляється, міцне слівце здатне не тільки зробити нас щасливішими, але й кращими, пише The Guardian.

Дослідники виявили, що лайка пов'язана з безліччю бажаних результатів розмови, наприклад, здатна зробити вас переконливішими у суперечці. Крім того, дослідження показують, що вживання міцного слівця також здатне зробити людину щасливішою, менш сприйнятливою до болю, а також здоровішою.

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Здавалося б з усіх боків одні плюси, проте вчені попереджають, що не варто повністю переходити на нецензурну лексику — на жаль, кількість лайливих слів навряд чи зробить вас ще щасливішою. По-перше, нецензурні висловлювання все ще мають негативний відтінок, по-друге, лайку легко інтерпретувати як неввічливість чи приниження, або навіть прояв агресії. Вчені наголошують, що в питанні лайки контекст вирішує все.

Цікаво, що деякі лайки отримали свій контекст через час, тоді як інші з'явилися пізніше. Вчені точно знають, що самі слова не мають особливого значення, наприклад, лайки іноземною мовою не викликають у людей такої самої реакції. Щобільше, лайки принесуть менше щастя і здоров'я тим, хто розмовляє ними як рідною мовою.

Вчені припускають, що нецензурна лексика викликає емоційне збудження, тому що нас карали за використання лайливих слів у дитинстві. Однак на цей час існує не так багато емпіричних доказів на користь цієї гіпотези.

Найімовірніше, нецензурна лайка обробляється іншою частиною мозку, ніж інша мова. Вчені припускають, що лайка може активувати мигдалеподібне тіло та базальні ганглії, а не структури обробки вищого порядку.

У результаті дослідження вчені також виявили, що нецензурна лексика здатна надавати психологічні, емоційні і навіть фізіологічні ефекти. Наприклад, під час одного дослідження люди, які лаялися, могли довше тримати руки у крижаній воді, ніж ті, хто не лаявся. Крім того, дослідники помітили, що повторення лайки підвищує м'язову працездатність під час фізичних тренувань.

Цікаво, що дослідження також показали, що лайки здатні зміцнити соціальні відносини і підвищити довіру. Наприклад, текстові повідомлення з парою міцних слів здаються правдоподібнішими. А тому вчені рекомендують, не стримуватися у висловлюваннях і іноді давати собі добре вилаятися.

Раніше Фокус писав про те, що нецензурна лайка допомагає терпіти біль.