Ученые подтвердили, что все бананы радиоактивны: стоит ли отказываться от банановых смузи

Исследователи объяснили, что это значит и стоит ли убирать из рациона тропические фрукты.

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Излучение — энергия, которая перемещается из точки в точку в виде волн или частиц. По сути мы ежедневно подвергаемся воздействию радиации из различных источников, как естественных, так и искусственных, пишет Science Alert.

Простое упоминание слова "радиация" часто ассоциируется у людей со страхом и негативными эмоциями. Другие же ассоциируют воздействие радиации с комиксами — например, небольшое облучение способно превратить человека в кого-то, вроде Халка.

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Много шума также наделало утверждение о том, что радиоактивна по сути и пища, которую мы едим — в частности бананы. Ученые поспешили восполнить этот пробел в знаниях общества и объяснить, что такое естественная радиация и как часто мы сталкиваемся с ней в повседневной жизни.

По сути космическое излучение Солнца и космоса, горных пород и почвы, а также радиоактивность в воздухе, которым мы дышим, и в пище, которую мы едим — все это является источниками естественного излучения.

По словам ученой из Университета Вуллонгонга Сары Лофран, бананы действительно являются радиоактивными — по сути это типичный пример естественной радиации. Эти тропические фрукты содержат много калия, но лишь небольшое его количество является радиоактивным. Исследовательница отмечает, что нет никакого смысла отказываться от любимого бананового смузи — количество радиации настолько мало, что оно в разы меньше фонового излучения, которому мы подвергаемся ежедневно.

Отметим, что не существует разницы между искусственным излучением, например, во время медицинских процедур, рентгеновских лучей или линий передач, и естественными. Вредные эффекты радиации по сути связаны не с источником излучения, а с его дозой.

По словам исследователей, важно помнить, что радиация не всегда опасна — вред зависит от типа, силы и времени воздействия. Как правило, чем выше уровень энергии излучения, тем выше вероятность ущерба. Кроме того, важно осознавать и ее пользу — например, использование в современной медицине.

Ранее Фокус писал о том, что не стоит выбрасывать банановую кожуру — оказывается, ее можно использовать в качестве ингредиента.