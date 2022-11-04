Вчені підтвердили, що всі банани радіоактивні: чи варто відмовлятися від бананових смузі

Дослідники пояснили, що це означає і чи варто забирати з раціону тропічні фрукти.

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Випромінювання — енергія, яка переміщається з точки в точку у вигляді хвиль або частинок. Власне ми щодня підпадаємо під вплив радіації з різних джерел, як природних, так і штучних, пише Science Alert.

Проста згадка слова "радіація" часто асоціюється у людей зі страхом та негативними емоціями. Інші ж асоціюють вплив радіації з коміксами — наприклад, невелике опромінення здатне перетворити людину на когось, на зразок Галка.

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Зчинило галас також твердження про те, що радіоактивною власне є і їжа, яку ми їмо — зокрема банани. Вчені поспішили заповнити цю прогалину у знаннях суспільства і пояснити, що таке природна радіація і як часто ми стикаємося з нею у повсякденному житті.

Космічне випромінювання Сонця та космосу, гірських порід та ґрунту, а також радіоактивність у повітрі, яким ми дихаємо, та в їжі, яку ми їмо — все це є джерелами природного випромінювання.

За словами вченої з Університету Вуллонгонга Сари Лофран, банани справді є радіоактивними — це типовий приклад природної радіації. Ці тропічні фрукти містять багато калію, але лише невелика кількість є радіоактивною. Дослідниця зазначає, що немає жодного сенсу відмовлятися від улюбленого бананового смузі — кількість радіації настільки мала, що вона в рази менша за фонове випромінювання, якого ми зазнаємо щодня.

Зазначимо, що немає різниці між штучним випромінюванням, наприклад, під час медичних процедур, рентгенівських променів чи ліній передач, і природними. Шкідливі ефекти радіації власне пов'язані не з джерелом випромінювання, а з його дозою.

За словами дослідників, важливо пам'ятати, що радіація не завжди небезпечна — шкода залежить від типу, сили та часу дії. Як правило, чим вищий рівень енергії випромінювання, тим вища ймовірність шкоди. Крім того, важливо усвідомлювати її користь — наприклад, використання в сучасній медицині.

Раніше Фокус писав про те, що не варто викидати бананову шкірку — виявляється, її можна використовувати як інгредієнт.